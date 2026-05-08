Guai seri in vista per Alex Jimenez? Il difensore spagnolo, passato anche dal Milan, è stato sospeso dal Bournemouth. Il club ha dichiarato di essere a conoscenza di alcuni post sui social media, in cui avrebbe mandato messaggi inappropriati ad una 15enne, e che il giocatore è in attesa di indagini.

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Jimenez sospeso per delle chat con una quindicenne

In Inghilterra è scoppiato un vero e proprio caso. Il difensore, infatti, è accusato di aver chattato, con termini inappropriati, con una quindicenne. Alcuni screenshot delle chat incriminate, inoltre, starebbero già circolando in rete. Il calciatore, molto probabilmente, finirà sotto indagini volte a verificare la veridicità delle chat e dei messaggi.

Il Bournemouth, nel frattempo, data l'estrema delicatezza e la gravità della situazione, si è subito mosso. La società, infatti, ha ufficialemente sospeso lo spagnolo e ha immediatamente preso le distanze, come ha fatto sapere con un comunicato stampa.

"L'AFC Bournemouth è a conoscenza di alcuni post che circolano sui social media riguardanti il ​​terzino destro Alex Jimenez. Il club comprende la gravità della questione e sta attualmente indagando. Di conseguenza, Alex non sarà incluso nella rosa per la partita di Premier League di domani contro il Fulham e il club non rilascerà ulteriori commenti al momento".

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Alex Jimenez al Bournemouth

Lo spagnolo, classe 2005, è arrivato alle Cherries l'ultimo giorno di mercato della scorsa sessione estiva. Il Milan lo ha ceduto con la formula del prestito oneroso per 1,5 milioni di euro con obbligo di riscatto per 18,5 milioni se Jimenez giocherà almeno 18 volte da titolare in Premier League. Anche al Milan , lo spagnolo, è finito nella bufera per via di una chat su Instagram in cui insultava il tecnico Massimiliano Allegri . Era già stato punito in precedenza per dei comportamenti poco professionali: fu escluso dalla tournèè estiva e mandato ad allenarsi con il Milan Futuro.

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