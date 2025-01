Intervistato ai microfoni di 'TalkSport', Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United, ha commentato le situazioni di Garnacho e Rashford

Intervistato ai microfoni di 'TalkSport', Rio Ferdinand, leggenda del Manchester United, ha commentato le situazioni di Garnacho e Rashford, pronti a lasciare i Red Devils in questa finestra di calciomercato.

Manchester United, il consiglio di Ferdinand a Garnacho e Rashford — "Non ho alcun dubbio che questi giocatori siano migliori di quello che stanno producendo in questo momento". Ha detto Ferdinand a talkSPORT. “Ma quando la maglia sembra così pesante a volte è difficile uscire dalla trincea. Normalmente non è una persona che può tirarti fuori da questo tipo di situazioni, ma dove sono le persone di cui hai bisogno? Non ne vedo abbastanza al momento".

L'ex capitano del Manchester United ha poi parlato degli addii negli ultimi mesi di alcuni calciatori e del loro rendimento attuale, uno su tutti Scott McTominay che, al Napoli, sembra aver davvero trovato la sua dimensione: “La cosa preoccupante è che questi giocatori se ne vanno e sembrano spiegare le ali e respirare di nuovo. McTominay sta giocando alla grande e guarda Elanga al Nottingham Forest. Anche Sancho sembra un calciatore ed una persona diversa al Chelsea”.

Ferdinand ha poi dato il suo consiglio: “Se dovessi trovarmi in quella situazione e dovessi dare dei consigli a Rashford in questo momento, direi ‘vai e basta’. Dovresti guardare McTominay e dire che è quello che voglio seguire. Si sta godendo la vita, si sta godendo di nuovo il suo calcio. La faccia di Marcus Rashford ti dice che non gli è piaciuto il calcio negli ultimi tre anni. Voglio vedere questi ragazzi sorridere, giocare bene e divertirsi nel fare questo sport".

Rio Ferdinand critica l'ambiente United: "Garnacho starà pensando..." — Rio Ferdinand ha aggiunto: “Garnacho probabilmente è seduto lì a pensare, questo è il Manchester United. Non voglio andarmene ma (se lo faccio) potrei iniziare a divertirmi un po’ di più”. L'ex difensore centrale inglese ha poi rivolto la sua attenzione sul rendimento di Rashford e su quanto tempo debba ancora dargli il Manchester United: "Chi ai nostri tempi ha avuto tre anni di grazia? Non conosco nessuno che sia rimasto in una squadra di calcio per tre anni quando non stava andando bene. Penso che per entrambi i partiti sia molto meglio separarsi”.

Ferdinand ha poi analizzato il durissimo commento di Ruben Amorim sul Manchester United: "Penso che stia semplicemente facendo sapere alla gente dove si trova. Senza portare i tifosi ad iniziare ad aspettarsi miracoli e cambiamenti rapidi. Penso che sia un ragazzo molto intelligente. Ha fatto un lavoro fantastico nel suo club precedente, ma tutti abbiamo detto che non è la Premier League e non è il Man United: è una bestia diversa. Non credo che si fosse reso conto dell'enormità del suo lavoro quando è entrato. Penso che sia rimasto sorpreso dal livello dei giocatori e anche da quanto bassa sia la fiducia".