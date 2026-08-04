Il Coventry di Lampard si prepara alla Premier League

Quando Frank Lampard è arrivato sulla panchina del Coventry City, in pochi immaginavano che nel giro di meno di due anni avrebbe riportato gli Sky Blues in Premier League dopo un'assenza lunga venticinque anni. L'ex centrocampista di Chelsea e Inghilterra ha preso una squadra in difficoltà, le ha restituito identità e fiducia, fino a trasformarla nella dominatrice della Championship 2025/26.

Il Coventry di Lampard: calcio moderno e coraggioso

BLACKBURN, INGHILTERRA - 17 APRILE: Frank Lampard, allenatore del Coventry City, festeggia la promozione insieme ai tifosi dopo la partita di Sky Bet Championship tra Blackburn Rovers e Coventry City a Ewood Park, il 17 aprile 2026 a Blackburn, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Il marchio di fabbrica del Coventry di Lampard è un calcio moderno, coraggioso e offensivo. Costruzione dal basso, pressing alto e continui inserimenti dei centrocampisti sono diventati il simbolo di una squadra capace di divertire e vincere. Non è un caso che gli Sky Blues abbiano chiuso la stagione con il miglior attacco della Championship, conquistando il titolo davanti a una concorrenza agguerrita. Tra i protagonisti della promozione spiccano il portiere Carl Rushworth, autore di una stagione straordinaria, il capitano Matt Grimes, autentico cervello del centrocampo, e l'attaccante Haji Wright, decisivo con i suoi gol. Ma il vero punto di forza è stato il collettivo: una squadra in cui ogni giocatore conosce perfettamente il proprio ruolo e lavora per il compagno.

La neopromossa che vuole stupire nel campionato più difficile del mondo

Frank Lampard, allenatore Coventry (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

L'estate, però, rappresenta la sfida più difficile. La Premier League è un campionato completamente diverso e il Coventry lo sa bene. Per questo la società ha già iniziato a investire in maniera importante, confermando Rushworth a titolo definitivo e rinforzando la rosa con nuovi acquisti, senza però snaturare il gruppo che ha conquistato la promozione. Anche Matt Grimes ha elogiato il lavoro del suo allenatore, definendolo "uno dei migliori tecnici al mondo" per la capacità di trasmettere idee, mentalità vincente e fiducia a tutto lo spogliatoio. Parole che raccontano quanto Lampard sia riuscito a incidere non solo tatticamente, ma anche dal punto di vista umano.