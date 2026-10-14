Una storia di calcio, nostalgia e amore per una maglia. Benoît Trémoulinas è pronto a rimettersi in gioco per aiutare il Girondins de Bordeaux, il club con cui ha vissuto alcune delle pagine più belle della propria carriera. L'ex terzino sinistro francese ha annunciato la volontà di tornare a vestire la maglia dei girondini, oggi precipitati in sesta divisione dopo una crisi sportiva e societaria che ha segnato profondamente una delle società storiche del calcio francese.

Il difensore torna al Bordeaux, una storia quasi infinita

Una scelta sorprendente, considerando. L'ultima partita ufficiale della sua carriera risale invece al 5 maggio 2016, quando il Siviglia affrontò lo Shakhtar Donetsk in Europa League, vincendo 3-1. Sono quindi trascorsi oltre dieci anni dalla sua ultima apparizione ufficiale in campo.

Il legame con il Bordeaux, però, non si è mai spezzato. Cresciuto calcisticamente nel club francese, Trémoulinas è stato uno dei protagonisti della squadra che nel 2009 conquistò la Ligue 1 sotto la guida di Laurent Blanc. Quella formazione, capace di interrompere il dominio del Lione e di imporsi anche in Coppa di Lega, è rimasta nella memoria dei tifosi per qualità di gioco e personalità. Per l'ex difensore, tornare oggi significherebbe provare a restituire qualcosa alla società che lo ha lanciato nel grande calcio.

Oficial: Benoît Trèmoulinas anuncia que quiere fichar por el Girondins de Bordeaux, descendido a sexta división, para ayudarles en su crisis actual. El lateral izquierdo se retiró en 2019 y lleva diez años sin jugar un partido oficial (Sevilla 3-1 Shakhtar Donetsk el 5 de mayo de… pic.twitter.com/o03zxIf97v — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) October 14, 2026

Il percorso verso il rientro, tuttavia, non sarà immediato. L'idea è quella di cominciare ad allenarsi tra circa due settimane, dopo un lungo periodo lontano dal calcio giocato. TrémoulinasA rendere possibile il tentativo sarebbe soprattutto il miglioramento del problema al ginocchio che lo aveva costretto ad appendere gli scarpini al chiodo.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - NOVEMBRE 26: Bordeaux tifosi nella trasferta inglese di Champions (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

La sua eventuale firma avrebbe un valore che va oltre il semplice rinforzo tecnico. Il Bordeaux sta attraversando uno dei momenti più difficili della propria storia e il ritorno di un protagonista dell'ultimo grande ciclo vincente rappresenterebbe un segnale importante per l'ambiente. A quasi 41 anni, Trémoulinas sogna dunque una seconda vita calcistica. Non è ancora certo quale potrà essere il suo contributo sul terreno di gioco, ma la sua disponibilità racconta un legame con il Bordeaux che neppure gli anni lontano dal campo sono riusciti a cancellare.