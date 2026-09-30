La lunga estate dei Girondins del Bordeaux, club della Francia relegato ai campionati regionali, arriva a una svolta decisiva: la società canadese Park Bench ha raggiunto l'accordo definitivo con il proprietario Gerard Lopez e rilevato le quote del club...per un euro!

Park Bench acquista le quote del Bordeaux per un euro: i dettagli

L'accordo traè stato firmato nella notte tra martedì e mercoledì, dopo settimane di negoziati. La, secondo le informazioni riportate da 'L'Equipe', avviene per, con il nuovo proprietario chiamato però a farsi carico deglidel club. Il risultato, secondo le ricostruzioni, arriva dopo un percorso tutt'altro che lineare: ad inizio settembre, la stessa società Park Bench aveva annunciato il propriodall'operazione dopo la conferma dell'esclusione del Bordeaux dalle competizioni nazionali.

Il fondo aveva infatti spiegato che l'offerta originaria era subordinata alla permanenza del club nei campionati nazionali. Con però il Bordeaux destinato ai campionati regionali, Park Bench è tornato al tavolo delle trattative, con l'obiettivo dichiarato di evitare la liquidazione giudiziaria e costruire un piano economicamente sostenibile anche nel campionato Régional 1.

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Dal rischio liquidazione al nuovo accordo

Uno dei nodi principali, secondo quanto riferito, era proprio il piano di continuazione, inizialmente basato su circada rimborsare in dieci anni, mentre il nuovo progetto prevede unadell'esposizione a circa, con rimborso distribuito su dodici anni., il vecchio proprietario, dovrebbe inoltrealle proprie pretese finanziarie e alla 'clausola di ritorno a miglior fortuna', ossia rinunciare al diritto diin futuro somme legate alla risalita finanziaria e sportiva del club, che avrebbe potuto garantirgli fino a 1qualora il Bordeaux fosse tornato inentro gli otto anni successivi.

BORDEAUX, FRANCIA - 30 LUGLIO: Vista generale all'interno dello stadio prima della partita del gruppo maschile C tra Spagna ed Egitto durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024 al Nouveau Stade de Bordeaux il 30 luglio 2024 a Bordeaux, Francia. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Tra le principali riduzioni, raccontate dall'Equipe, figurano quelle relative a IVA e contributi URSSAF, entrambe nell'ordine del 50%, ma anche il contenzioso con l'ex allenatore Vladimir Petkovic, che viene drasticamente ridimensionato: da una richiesta complessiva di circa 15 milioni di euro, si passa ad un accordo da 1,9 milioni per il tecnico. Ridotta anche l'esposizione verso Fortress, da circa 2,5 a 1,6 milioni di euro, mentre resta da definire la questione dello Stade Atlantique, con un canone di circa 500mila euro previsto per la stagione 2026/27.