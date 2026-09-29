Per Andy Diouf il momento positivo prosegue anche lontano dalla Serie A. L'esterno dell'Inter ha vissuto una serata importante con la maglia della nazionale francese, trovando spazio e un debutto convincente che lo proietta subito verso una delle partite più attese della sosta: la sfida contro l'Italia.

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L'esordio di Diouf contro il Belgio

Il legame con la Serie A e i compagni dell'Inter

L'esordio assoluto del classe 2003 con la selezione maggiore deiè andato nel migliore dei modi.è sceso in campo dal primo minuto nella vittoria per 1-0 ottenuta contro il Belgio, schierato come terzino sinistro. Una prova ordinata e attenta che ha confermato la suae la suaanche sul palcoscenico internazionale. Archiviato il primo successo, per il laterale nerazzurro l'attenzione va anche all'impegno in programma questo venerdì contro gli azzurri.Nel post-partita con il, il giocatore ha commentato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: "Il calcio italiano ha una buona generazione nuova che sta arrivando, conosco tutti i giocatori e ce ne sono quattro o cinque dell'Inter che sono contento di ritrovare", ha spiegato

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Andy Diouf dell'FC Internazionale in azione durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano allo stadio Santiago Bernabéu, l'8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Per l'esterno transalpino sarà una serata particolare, un incrocio diretto con diversi compagni di squadra con cui condivide quotidianamente lo spogliatoio a Milano. Oltre a questo, per Diouf ci sarà anche l'emozione legata allo stadio. Il giocatore dell'Inter ha concluso l'intervista così: "Sarà una grande partita, per di più in casa, quindi sono impaziente. Per me sarà la prima volta da giocatore allo Stade de France, non vedo l'ora di viverlo".