Intervistato ai microfoni di 'Sport1' , Roland Virkus ha parlato del momento del suo Borussia, passato da essere una presenza stabile in Champions League a navigare nella parte bassa della classifica della Bundesliga: "Tre anni fa avevamo una squadra che aveva molti costi, orientata a quello che è il calcio internazionale. Poi c'è stato anche il Covid che ha causato grandi difficoltà ai club tedeschi, soprattutto per un fattore principale: l'assenza di entrate. Poi ci sono stati quegli elementi della squadra che hanno salutato ed erano delle bandiere per noi, come Stindl per esempio".

Virkus ha poi virato sull'addio di Marcus Thuram e di altri giocatori che hanno lasciato il club a parametro zero alla scadenza del loro contratto: "Ci sono giocatori come Thuram e Bensebaini che sono andati via gratuitamente, senza possibilità di rinnovar loro il contratto e questa cosa a noi è costata davvero molti soldi". L'attaccante francese, che oggi è uno dei giocatori di maggior rilievo del calcio europeo, ha trovato nel Gladbach un trampolino di lancio per il suo approdo. In Bundesliga ha collezionato 111 presenze mettendo a segno 34 gol e fornendo 22 assist ai suoi compagni di squadra. Un'esperienza decisamente corposa che ne ha fatto un punto fermo del club tedesco e poi, a cascata, anche dell'Inter di Simone Inzaghi che, stasera alle ore 21:00, sfiderà il Bayer Leverkusen a caccia di altri punti per blindare le prime posizioni nella classifica unica di Champions League.