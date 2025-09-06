Il Betis di Manuel Pellegrini è la settima rosa per valore totale del campionato spagnolo con un progetto importante per l'attuale stagione che straccia ogni record

Federico Iezzi Collaboratore 6 settembre 2025 (modifica il 6 settembre 2025 | 13:00)

Il Real Betis: una squadra in crescita, sia calcistica che economica. La squadra di Siviglia, allenata da Manuel Pellegrini, nella scorsa stagione si è qualificata per l'Europa League e ora è diventata la settima squadra per valore totale della sua rosa nel campionato spagnolo. Con un valore aggiunto: come riporta Marca, tutti i giocatori, tranne uno, sono di proprietà del club.

Real Betis, una rosa da 200 milioni e un solo prestito — La sessione estiva di calciomercato ha permesso al club di Siviglia un importante aumento del valore della sua rosa. I trasferimenti chiave sono stati gli acquisti del brasiliano Antony e il prestito del marocchino Amrabat, noto anche in Italia per aver giocato alla Fiorentina. Il valore della squadra ha superato i 200 milioni di euro. Per essere precisi, secondo Transfermarkt.com, il Betis vale 206 milioni. Non è la cifra più alta mai raggiunta dal club e il dato non è importante solo per il valore economico, ma anche perché tranne Amrabat tutti i calciatori sono proprietà del club. E questo permette una maggiore facilità di ritorno sportivo e finanziario, in particolare in caso di vendita.

I gioielli della corona: Antony, Cucho e Amrabat — Il più prezioso del Real Betis è il brasiliano Antony. L'ex Manchester United, infatti, è valutato ben 35 milioni di euro. Per averlo dai Red Devils, però, il club spagnolo ha sborsato 22 milioni di euro più altri tre per acquisire tutti i diritti economici. Lo United tratterrà solo il 50% della plusvalenza in caso di una futura cessione. Segue Cucho Hernandez, arrivato a gennaio e valutato 18 milioni di euro. In terza posizione c'è proprio Amrabat che viene valutato 17 milioni. Altre quotazioni importanti per una futura vendita sono quelle di Gio Lo Celso e Altimira (15 milioni).

La settima rosa per valore totale della Liga spagnola — Nelle prime due posizioni la fanno da padroni dei veri mostri: ovviamente il Real Madrid e il Barcellona, che valgono più di 1 miliardo di euro. Più bassi, ma comunque, molto alti i valori di Atletico Madrid e Athletic Club, le cui rose valgono più 600 milioni di euro. Il Betis è decisamente più vicino alla Real Sociedad (293,20 milioni) e al Villareal che vale 225 milioni. Ma soprattutto ha superato, in questa particolare classifica, gli storici rivali del Siviglia il cui valore della rosa è fermo a 118 milioni.