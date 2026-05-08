Luis Enrique al Paris Saint-Germain sta facendo un qualcosa di davvero speciale. Lo testimonia la seconda finale di Champions League raggiunta in due stagioni consecutive. Ma c'è anche un secondo dato interessante: da quando è arrivato sulla panchina del club parigino, ha giocato 46 su 47 gare nella massima competizione europa.

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Il PSG rimodellato dal Luis Enrique

Un record, non ci sono molti altri nomi per definirlo. Da quando, nell'estate del 2023, è arrivato sulla panchina del PSG Luis Enrique ha profondamente cambiato la squadra parigina. L'ha fatta diventare quello che non era riuscita a diventare negli anni precedenti: una potenza calcistica europea. Lo ha fatto magari lasciando andar via qualcuna delle stelle collezionate come figurine negli anni precedenti dal presidente. Ma lo ha fatto soprattutto compattando il gruppo, dando alla squadra una identità vera e una idea di gioco, di bel gioco, offensivo e spettacolare.

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Il record: 46 gare di Champions League su 47

I risultati, con le dovute tempistiche, non si sono fatti attendere. Nel suo primo anno alla guida tecnica arriva in semifinale di Champions League e viene poi eliminato dal Borussia Dortmund . La vittoria dell'ambitissima coppa dalle grandi orecchie arriva, finalmente, nella finale del 2025: uno splendido cinque a zero rifilato all'Inter in una partita che è stata il manifesto del suo PSG. In questa stagione si è ripetuto: i parigini affronteranno l' Arsenal nella finale della competizione più importante, il 30 maggio in quel di Budapest alla Puskas Arena.

Non è solo aver raggiunto due finali consecutive, il dato che dimostra il dominio europeo della squadra del tecnico spagnolo. C'è anche un altro dato che torna utile a capire il lavoro fatto dall'ex Barcellona. In tutte e tre le stagioni europee su questa panchina, il PSG è arrivato sempre fino in fondo. Ha giocato tutte le partite disponibili, 46 su 47, saltandone solo una: la finale del 2024 poi vinta dal Real Madrid.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Since Luis Enrique has arrived, PSG have played 46 out of all 47 possible Champions League matches.



The only match they missed was the Champions League Final vs Real Madrid, in 2024. pic.twitter.com/leZBizlnKt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 8, 2026

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