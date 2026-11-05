La storia d'amore tra Harry Kane e Monaco di Baviera è destinata a durare ancora a lungo, arricchendosi di contorni finanziari senza precedenti. Fresco vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro, il centravanti inglese ha deciso di legare la fase finale della sua straordinaria carriera al Bayern Monaco, firmando un prolungamento che lo terrà in Germania almeno fino all'estate del 2029. Un accordo e una forte dichiarazione d'intenti del club bavarese, che riscrive le gerarchie economiche del calcio europeo proiettando l'ex attaccante del Tottenham nell'Olimpo dei giocatori più pagati al mondo.

Kane, le cifre di un accordo da record

Il Pallone d'Oro e un impatto devastante in Bundesliga

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Le parole del Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo contratto garantirà al nuovouno stipendio base dilordi. A questa cifra va inoltre aggiunto un milione di euro extra, previsto come premio già inserito nel precedente accordo in caso di vittoria del. Una pioggia di milioni che, come evidenziato anche da The Athletic, unita alla ricca serie di premi legati ai traguardi di squadra e individuali, porterebbe l'accordo a superare ogni precedente: le stime indicano infatti che Kane diventerà in assoluto il, oltre a essere il calciatore più retribuito nella storia delIl rinnovo arriva a coronamento di una stagione che ha consacrato definitivamente il centravanti inglese nell'Olimpo del calcio globale. La recente vittoria delha riportato il trofeo oltremanica a venticinque anni di distanza dall'ultimo trionfo firmato da. Un premio figlio di un'annata dominata e chiusa contra club e nazionale, impreziosita dalla vittoria della seconda Bundesliga personale e della Coppa di Germania. L'impatto sul campionato tedesco è stato impressionante: capocannoniere per tre stagioni di fila e vincitore di due Scarpe d'Oro,ha messo a referto 102 gol nelle sue prime 102 presenze, stabilendo un record assoluto nella storia centenaria della competizione.Nelle sue prime dichiarazioni dopo l'annuncio,ha ribadito il suo forte attaccamento all'ambiente bavarese: "Mi sento a casa al Bayern: amo il club, i tifosi e la città. Abbiamo una squadra fantastica e un allenatore fantastico come Vincent Kompany".

MONACO, GERMANIA - 31 OTTOBRE: Harry Kane, dell'FC Bayern Monaco, saluta i tifosi mostrando il suo trofeo del Pallone d'Oro prima della partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund, disputata all'Allianz Arena il 31 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Una programmazione a lungo termine sottolineata anche dal direttore sportivo Max Eberl: "Questo importante prolungamento contrattuale ci offre certezza nella pianificazione. È un segnale del fatto che, al Bayern, gli obiettivi più ambiziosi sono alla portata. Giocatori come Harry Kane offrono alla squadra opportunità uniche".