Kane continua con il Bayern Monaco: accordo e ufficialità per un rinnovo di contratto da recordo. Tutte le cifre del nuovo contratto
Spettacolo nel settore ospiti del Signal Iduna Park: i tifosi del Betis cantano a squarciagola dopo la partita
La storia d'amore tra Harry Kane e Monaco di Baviera è destinata a durare ancora a lungo, arricchendosi di contorni finanziari senza precedenti. Fresco vincitore dell'ultimo Pallone d'Oro, il centravanti inglese ha deciso di legare la fase finale della sua straordinaria carriera al Bayern Monaco, firmando un prolungamento che lo terrà in Germania almeno fino all'estate del 2029. Un accordo e una forte dichiarazione d'intenti del club bavarese, che riscrive le gerarchie economiche del calcio europeo proiettando l'ex attaccante del Tottenham nell'Olimpo dei giocatori più pagati al mondo.
Kane, le cifre di un accordo da recordSecondo quanto riportato da Sky Sport, il nuovo contratto garantirà al nuovo Pallone d'Oro uno stipendio base di 25 milioni di euro lordi a stagione. A questa cifra va inoltre aggiunto un milione di euro extra, previsto come premio già inserito nel precedente accordo in caso di vittoria del Pallone d'Oro. Una pioggia di milioni che, come evidenziato anche da The Athletic, unita alla ricca serie di premi legati ai traguardi di squadra e individuali, porterebbe l'accordo a superare ogni precedente: le stime indicano infatti che Kane diventerà in assoluto il giocatore più pagato d'Europa, oltre a essere il calciatore più retribuito nella storia del Bayern Monaco.
Il Pallone d'Oro e un impatto devastante in BundesligaIl rinnovo arriva a coronamento di una stagione che ha consacrato definitivamente il centravanti inglese nell'Olimpo del calcio globale. La recente vittoria del Pallone d'Oro ha riportato il trofeo oltremanica a venticinque anni di distanza dall'ultimo trionfo firmato da Michael Owen. Un premio figlio di un'annata dominata e chiusa con 73 reti complessive tra club e nazionale, impreziosita dalla vittoria della seconda Bundesliga personale e della Coppa di Germania. L'impatto sul campionato tedesco è stato impressionante: capocannoniere per tre stagioni di fila e vincitore di due Scarpe d'Oro, Kane ha messo a referto 102 gol nelle sue prime 102 presenze, stabilendo un record assoluto nella storia centenaria della competizione.
Caricamento post Instagram...
Le parole del Bayern MonacoNelle sue prime dichiarazioni dopo l'annuncio, Kane ha ribadito il suo forte attaccamento all'ambiente bavarese: "Mi sento a casa al Bayern: amo il club, i tifosi e la città. Abbiamo una squadra fantastica e un allenatore fantastico come Vincent Kompany".
Una programmazione a lungo termine sottolineata anche dal direttore sportivo Max Eberl: "Questo importante prolungamento contrattuale ci offre certezza nella pianificazione. È un segnale del fatto che, al Bayern, gli obiettivi più ambiziosi sono alla portata. Giocatori come Harry Kane offrono alla squadra opportunità uniche".
© RIPRODUZIONE RISERVATA