Far parlare di sé sembra ormai una costante per Mounir Nasraoui, padre di Lamine Yamal, il giovanissimo talento del Barcellona e della nazionale spagnola. Questa volta, a scatenare le polemiche è stata una diretta sui social registrata in un'area cani di Pedralbes, quartiere residenziale della città catalana. Quella che sembrava una semplice lamentela per la mancanza di servizi si è trasformata in uno sfogo contro alcuni utenti.

L'ennesima figuraccia di Mounir, il papà di Yamal

🗣️ Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, explique en interview pourquoi il n’a pas fait le déplacement aux États-Unis pour soutenir son fils :



« Je suis une personne épileptique. Je dois prendre beaucoup de médicaments chaque jour et il peut m’arriver de faire une crise… pic.twitter.com/CGFI6lZAm7 — Més Blaugrana (@MesBlaugrana) July 16, 2026

L'attacco a Santiago Abascal

Lamine Yamal’s father, Mounir Nasraoui, revealed that Lamine has stopped speaking to him and has also stopped sending him his allowance.



According to Mounir, the situation began after he advised Lamine to focus more on his football career and not let relationships distract him,… pic.twitter.com/BdgVcK0Ob0 — Jordan (@Drejordan) September 29, 2026

Dal lavoro da imbianchino alla notorietà legata a Yamal

Tutto è nato dalle critiche rivolte a Nasraoui da un follower, che lo invitava a vergognarsi e a cercarsi un'occupazione. La risposta del padre del fuoriclasse blaugrana non si è fatta attendere, con parole che hanno rapidamente attirato l'attenzione degli utenti: "Guardate, uno mi scrive: 'Vai a lavorare, vergognati'. Ma vaff….!, grazie a Dio", ha dichiarato durante la diretta.Una replica dai toni provocatori, con cui Nasraoui ha rivendicato la propria tranquillità economica, finendo nuovamente al centro del dibattito sui social. La notorietà del figlio, protagonista di una crescita straordinaria nel calcio internazionale, continua infatti a mantenere sotto i riflettori anche la vita privata della famiglia.Nel corso della stessa diretta,, leader di Vox, il partito della destra nazionalista spagnola. Il motivo della polemica è rimasto legato alle carenze della struttura pubblica, in particolare alla mancanza d'acqua nell'area frequentata dai proprietari di cani: "Ehi, Abascal, non servi proprio a niente! Tante chiacchiere, questo e quello e poi non c'è acqua, guarda! Ma ci credete? È davvero una vergogna, ragazzi", ha affermato.Le parole hanno aggiunto un ulteriore elemento di discussione a una vicenda nata da un problema apparentemente ordinario, ma diventata rapidamente un caso mediatico.Prima che il figlio diventasse una delle stelle più brillanti del calcio mondiale,L'esplosione calcistica di Lamine ha cambiato radicalmente la visibilità della famiglia, rendendo il padre una figura conosciuta anche al di fuori della Spagna. Negli ultimi anni, Nasraoui è stato protagonista di diverse uscite pubbliche e polemiche, attirando spesso l'attenzione per il suo carattere esuberante e le dichiarazioni sopra le righe.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Lamine Yamal del FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord, disputata al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Intanto, Lamine Yamal continua a costruire la propria carriera ai massimi livelli, con il Barcellona impegnato nelle grandi sfide europee. Una traiettoria sportiva che procede parallelamente alla crescente esposizione mediatica della famiglia, con il padre che, ancora una volta, è riuscito a conquistare le cronache non per le imprese del figlio, ma per le proprie parole.