Mounir Nasraoui torna al centro delle polemiche per una diretta social. Rispondendo a un follower che lo invitava a trovarsi un lavor
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Far parlare di sé sembra ormai una costante per Mounir Nasraoui, padre di Lamine Yamal, il giovanissimo talento del Barcellona e della nazionale spagnola. Questa volta, a scatenare le polemiche è stata una diretta sui social registrata in un'area cani di Pedralbes, quartiere residenziale della città catalana. Quella che sembrava una semplice lamentela per la mancanza di servizi si è trasformata in uno sfogo contro alcuni utenti.
L'ennesima figuraccia di Mounir, il papà di YamalTutto è nato dalle critiche rivolte a Nasraoui da un follower, che lo invitava a vergognarsi e a cercarsi un'occupazione. La risposta del padre del fuoriclasse blaugrana non si è fatta attendere, con parole che hanno rapidamente attirato l'attenzione degli utenti: "Guardate, uno mi scrive: 'Vai a lavorare, vergognati'. Ma vaff….! Io non ho bisogno di lavorare, ragazzo. Io non ho bisogno di lavorare, ho milioni, grazie a Dio", ha dichiarato durante la diretta.
L'attacco a Santiago AbascalNel corso della stessa diretta, Nasraoui ha allargato il proprio sfogo alla politica spagnola, chiamando in causa Santiago Abascal, leader di Vox, il partito della destra nazionalista spagnola. Il motivo della polemica è rimasto legato alle carenze della struttura pubblica, in particolare alla mancanza d'acqua nell'area frequentata dai proprietari di cani: "Ehi, Abascal, non servi proprio a niente! Tante chiacchiere, questo e quello e poi non c'è acqua, guarda! Ma ci credete? È davvero una vergogna, ragazzi", ha affermato. Le parole hanno aggiunto un ulteriore elemento di discussione a una vicenda nata da un problema apparentemente ordinario, ma diventata rapidamente un caso mediatico.
Dal lavoro da imbianchino alla notorietà legata a YamalPrima che il figlio diventasse una delle stelle più brillanti del calcio mondiale, Mounir Nasraoui conduceva una vita più lontana dai riflettori e svolgeva lavori precari, anche come imbianchino. L'esplosione calcistica di Lamine ha cambiato radicalmente la visibilità della famiglia, rendendo il padre una figura conosciuta anche al di fuori della Spagna. Negli ultimi anni, Nasraoui è stato protagonista di diverse uscite pubbliche e polemiche, attirando spesso l'attenzione per il suo carattere esuberante e le dichiarazioni sopra le righe.
Intanto, Lamine Yamal continua a costruire la propria carriera ai massimi livelli, con il Barcellona impegnato nelle grandi sfide europee. Una traiettoria sportiva che procede parallelamente alla crescente esposizione mediatica della famiglia, con il padre che, ancora una volta, è riuscito a conquistare le cronache non per le imprese del figlio, ma per le proprie parole.
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