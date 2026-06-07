Al momento è stato convocato dalla nazionale turca per il Mondiale
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Il giovane talento turco Can Uzun, classe 2005, dopo una ottima stagione all'Eintracht Francoforte in Bundesliga è finito sul taccuino di diverse grandi squadre europee. Su di lui, infatti, secondo la Bild, ci sarebbero Milan, Napoli, il Galatasaray e varie squadre di Premier League.
Il talento Can Uzun sul taccuino delle big d'EuropaIl classe 2005, cresciuto nel Norimberga, gioca come trequartista o seconda punta. In questa stagione ha segnato 10 reti e fornito sei assist nel campionato tedesco con l'Eintracht Francoforte. Di recente, ha anche segnato la sua prima rete con la nazionale della Turchia nel corso della vittoria per 4-0 in una amichevole pre Mondiale contro la Macedonia. Attualmente, infatti, il giovane turco è impegnato con la Nazionale e intende rimanere concentrato sul torneo che inizia a breve. Nel frattempo, però, è già finito al centro dell'interesse di molti grandi club in Europa.
🇹🇷 Can Uzun thunderbolt ☄️#UEL | @Eintracht pic.twitter.com/uKtLQDRyzG— UEFA Europa League (@EuropaLeague) June 2, 2026
Piace anche a Milan, Napoli e GalatasaraySecondo il giornale tedesco Bild, al momento, il suo club non avrebbe ricevuto offerte per il suo cartellino. Ma sono in tanti a monitorarlo e a fare le dovute valutazioni di mercato. Anzitutto ci sono due squadre della Serie A: il Milan e il Napoli. Dato che si parla di un giocatore turco, poi, naturale che il Galatasaray sia interessato e intenda magari provare a portarlo nel campionato nazionale. La Bild, poi, segnala anche l'interesse di varie squadre della ricca Premier League. L'Eintracht Francoforte, intanto, ha già fissato il prezzo del cartellino e non si tratta di una cifra da poco perché si parla già di 40 o anche 45 milioni di euro da sborsare per chi vorrà aggiudicarselo.
Per ora, però, si tratta solamente di interesse e non ci sono offerte. Il giocatore, come detto, è concentrato sulla partecipazione al torneo mondiale e deciderà il suo futuro solo dopo la fine della competizione.
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