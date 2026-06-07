Il giovane talento turco Can Uzun, classe 2005, dopo una ottima stagione all'Eintracht Francoforte in Bundesliga è finito sul taccuino di diverse grandi squadre europee. Su di lui, infatti, secondo la Bild, ci sarebbero Milan, Napoli, il Galatasaray e varie squadre di Premier League.

Il talento Can Uzun sul taccuino delle big d'Europa

Piace anche a Milan, Napoli e Galatasaray

Il classe 2005, cresciuto nel Norimberga, gioca come trequartista o seconda punta. In questa stagione ha segnato 10 reti e fornito sei assist nel campionato tedesco con l' Eintracht Francoforte . Di recente, ha anche segnato la sua prima rete con la nazionale dellanel corso della vittoria per 4-0 in una amichevole precontro la Macedonia. Attualmente, infatti, il giovane turco è impegnato con la Nazionale e intende rimanere concentrato sul torneo che inizia a breve. Nel frattempo, però, è già finito al centro dell'interesse di molti grandi club in Europa.Secondo il giornale tedesco Bild, al momento, il suo club non avrebbe ricevuto offerte per il suo cartellino. Ma sono in tanti a monitorarlo e a fare le dovute valutazioni di mercato. Anzitutto ci sono: ile il. Dato che si parla di un giocatore turco, poi, naturale che ilsia interessato e intenda magari provare a portarlo nel campionato nazionale. La Bild, poi, segnala anche l'interesse di varie squadre della ricca Premier League. L'Eintracht Francoforte, intanto, ha già fissato il prezzo del cartellino e non si tratta di una cifra da poco perchéda sborsare per chi vorrà aggiudicarselo.

Per ora, però, si tratta solamente di interesse e non ci sono offerte. Il giocatore, come detto, è concentrato sulla partecipazione al torneo mondiale e deciderà il suo futuro solo dopo la fine della competizione.