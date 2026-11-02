1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Il weekend degli italiani all'estero

Un altro weekend di grande calcio sta ormai volgendo al termine, con gli italiani all'estero che hanno provato ancora una volta ad essere grandi protagonisti. C'è chi soffre dalla panchina come Di Gregorio con il Bournemouth in attesa di maggiore minutaggio in Europa o ancora chi come il giovane e talentuoso Palestra è diventato titolare inamovibile del Chelsea, vittorioso 2-0 contro il Manchester United in una giornata incredibile. Una domenica incredibile anche per l'Arsenal di Calafiori che approfitta del passo falso del Manchester City e vince di misura in trasferta contro il Liverpool, piazzandosi in vetta alla classifica in solitaria. Ma non è tutto: scopriamo le sorti degli altri giocatori e allenatori italiani all'estero in questo weekend ricco di emozioni!

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6