Erling Haaland continua a far discutere, ma questa volta non per un gol o una prestazione da protagonista. Nel pareggio per 1-1 tra Norvegia e Marocco, l'attaccante norvegese ha infatti fatto registrare una statistica sorprendente: appena quattro tocchi di palla in 72 minuti di gioco, prima di essere sostituito dal commissario tecnico. Si tratta del dato più basso registrato dall'attaccante negli ultimi sette anni tra club e nazionale, un numero che fotografa perfettamente una serata estremamente complicata per lui e per tutta la selezione scandinava.

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Haaland sbuffa e si arrabbia, la sua Norvegia si salva solo nel finale

Il Marocco è riuscito infatti a limitare quasi completamente la manovra offensiva della Norvegia, che ha faticato enormemente a costruire occasioni da rete. I numeri della partita parlano chiaro., quella che ha portato al gol del definitivo 1-1.

In un contesto del genere, Haaland è rimasto spesso isolato e lontano dall'area di rigore avversaria. Il centravanti non è mai riuscito a ricevere palloni giocabili con continuità e la difesa marocchina ha svolto un lavoro efficace nel neutralizzare il principale riferimento offensivo della Norvegia. Il risultato è una statistica destinata a fare il giro del web: quattro soli tocchi nell'arco di oltre un'ora di partita.

🚨🇳🇴 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Erling Haaland only touched the ball 4 times vs Morocco last night.



The fewest amount of touches in a game in the last 7 years for club and country. pic.twitter.com/iOmOL0ht7f — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 8, 2026

La sfida si era messa subito in salita per la nazionale scandinava, costretta a rincorrere dopo il vantaggio del Marocco. A evitare la sconfitta è stato Martin Ødegaard, autore della rete che ha permesso ai suoi di conquistare un pareggio al termine di una prestazione comunque al di sotto delle aspettative.

Per Haaland si tratta di una serata decisamente anomala. L'attaccante, solitamente al centro del gioco offensivo della sua squadra, è stato praticamente escluso dalla manovra e non ha avuto l'opportunità di lasciare il segno. Un dato statistico curioso e per certi versi clamoroso, che testimonia non solo l'efficacia della fase difensiva marocchina, ma anche le enormi difficoltà incontrate dalla Norvegia nel creare pericoli nell'arco dei novanta minuti.

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