Buona la prima per Thomas Tuchel. Alla prima da ct dell'Inghilterra ai Mondiali, nonostante le diverse critiche sulle mancate convocazioni di alcuni giocatori, Tuchel risponde con un 4-2 alla Croazia capace di avvicinare i Three Lions ai sedicesimi della competizione (oltre che alla testa del gruppo L). Determinante, secondo Harry Kane, il discorso motivazione dell'allenatore ex Chelsea all'intervallo, in grado, sempre secondo il capitano, di cambiare l'approccio degli inglesi nella seconda metà di gioco.

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Un'Inghilterra a due volti batte la Croazia

Probabilmente vittima della pressione di essere una delle contender alla vittoria finale del Mondiale , lscende inizialmente in campo contro lain modo poco convincente. Alcuni errori individuali, qualche difficoltà nella costruzione del gioco, ma fortunatamente il match si mette subito in discesa con l'1-0 disu rigore (alla seconda esecuzione, dopo la parata disul primo tentativo). Minuti dopo, però, la nazionale croata trova il pareggio con un clamoroso tiro da fuori di. A quel punto, risponde nuovamentecon un chirurgico colpo di testa su un calcio d'angolo di, aiutato dal piede già scaldato in campionato dai piazzati battuti in maglia. Tuttavia, prima dell'intervallo,trova la rete del momentaneo pareggio croato sfruttando una grande disattenzione della difesa inglese, vittima della mancata marcatura di

LONDRA, INGHILTERRA - 31 MARZO: Harry Kane dell'Inghilterra applaude i tifosi dopo l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Giappone allo stadio di Wembley il 31 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Al rientro dagli spogliatoi, però, i "Three" Lions diventano undici. La nazionale inglese, difatti, cambia completamente volto giocando più in verticale e senza paura: Bellingham al 47' trova subito la rete del 3-2, complice anche una sbagliata uscita difensiva della retroguardia croata, e, nel finale, ci pensa Rashford a firmare il 4-2 che consente all'Inghilterra di strappare tre fondamentali punti contro la principale minaccia nel gruppo L.

Off to a winning start. Second half set the standard for us, credit to all the boys for a huge shift. Thank you for your support 🙌🦁🦁🦁 pic.twitter.com/zCBmogjk1Z — Harry Kane (@HKane) June 17, 2026

Kane rivela le parole di Tuchel all'intervallo

Nella notte in cui, grazie alla sua doppietta, eguaglia il record diriguardo numero di gol complessivi segnati ad un Mondiale con la maglia dell', il giocatore in forza alha provato a spiegare questo cambio di marcia tra il primo e il secondo tempo, raccontando che il merito sarebbe del discorso negli spogliatoi fatto dal proprio ct: "Tuchel ci ​​ha detto di liberarci dalle catene, di calmarci e di andare. Ha detto: 'Qual è la cosa peggiore che può accedere? Mostriamo al mondo chi possiamo essere".

Concludendo, Harry Kane ha espresso così il suo punto di vista sulla seconda metà di gara contro la Croazia: "Siamo scesi in campo nel secondo tempo a tutta velocità e loro non sono riusciti a reggere il ritmo, ed è questo il livello che dobbiamo mantenere in ogni partita. Il modo in cui abbiamo controllato il gioco una volta passati in vantaggio, non ci ha mai fatto sembrare in pericolo e poi abbiamo segnato in contropiede. Abbiamo avuto un momento in cui avremmo potuto segnare tre o quattro gol. Complimenti a tutti: prima partita del torneo e un ottimo risultato contro una squadra ostica".

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