L'attaccante inglese rivela le parole del ct all'intervallo contro la Croazia
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
Buona la prima per Thomas Tuchel. Alla prima da ct dell'Inghilterra ai Mondiali, nonostante le diverse critiche sulle mancate convocazioni di alcuni giocatori, Tuchel risponde con un 4-2 alla Croazia capace di avvicinare i Three Lions ai sedicesimi della competizione (oltre che alla testa del gruppo L). Determinante, secondo Harry Kane, il discorso motivazione dell'allenatore ex Chelsea all'intervallo, in grado, sempre secondo il capitano, di cambiare l'approccio degli inglesi nella seconda metà di gioco.
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Un'Inghilterra a due volti batte la CroaziaProbabilmente vittima della pressione di essere una delle contender alla vittoria finale del Mondiale, l'Inghilterra scende inizialmente in campo contro la Croazia in modo poco convincente. Alcuni errori individuali, qualche difficoltà nella costruzione del gioco, ma fortunatamente il match si mette subito in discesa con l'1-0 di Kane su rigore (alla seconda esecuzione, dopo la parata di Livakovic sul primo tentativo). Minuti dopo, però, la nazionale croata trova il pareggio con un clamoroso tiro da fuori di Baturina. A quel punto, risponde nuovamente Harry Kane con un chirurgico colpo di testa su un calcio d'angolo di Declan Rice, aiutato dal piede già scaldato in campionato dai piazzati battuti in maglia Arsenal. Tuttavia, prima dell'intervallo, Petar Musa trova la rete del momentaneo pareggio croato sfruttando una grande disattenzione della difesa inglese, vittima della mancata marcatura di Reece James.
Al rientro dagli spogliatoi, però, i "Three" Lions diventano undici. La nazionale inglese, difatti, cambia completamente volto giocando più in verticale e senza paura: Bellingham al 47' trova subito la rete del 3-2, complice anche una sbagliata uscita difensiva della retroguardia croata, e, nel finale, ci pensa Rashford a firmare il 4-2 che consente all'Inghilterra di strappare tre fondamentali punti contro la principale minaccia nel gruppo L.
Off to a winning start. Second half set the standard for us, credit to all the boys for a huge shift. Thank you for your support 🙌🦁🦁🦁 pic.twitter.com/zCBmogjk1Z— Harry Kane (@HKane) June 17, 2026
Kane rivela le parole di Tuchel all'intervalloNella notte in cui Kane, grazie alla sua doppietta, eguaglia il record di Gary Lineker riguardo numero di gol complessivi segnati ad un Mondiale con la maglia dell'Inghilterra, il giocatore in forza al Bayern ha provato a spiegare questo cambio di marcia tra il primo e il secondo tempo, raccontando che il merito sarebbe del discorso negli spogliatoi fatto dal proprio ct: "Tuchel ci ha detto di liberarci dalle catene, di calmarci e di andare. Ha detto: 'Qual è la cosa peggiore che può accedere? Mostriamo al mondo chi possiamo essere".
Concludendo, Harry Kane ha espresso così il suo punto di vista sulla seconda metà di gara contro la Croazia: "Siamo scesi in campo nel secondo tempo a tutta velocità e loro non sono riusciti a reggere il ritmo, ed è questo il livello che dobbiamo mantenere in ogni partita. Il modo in cui abbiamo controllato il gioco una volta passati in vantaggio, non ci ha mai fatto sembrare in pericolo e poi abbiamo segnato in contropiede. Abbiamo avuto un momento in cui avremmo potuto segnare tre o quattro gol. Complimenti a tutti: prima partita del torneo e un ottimo risultato contro una squadra ostica".
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