Dopo 18 partite, finalmente, la Serie A può gioire. Il nostro era rimasto l'unico campionato, tra i principali europei e non solo, a non aver fatto registrare alcun gol. E nella notte italiana ci ha pensato l'uomo forse meno atteso, Leo Ostigard, difensore del Genoa.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Un digiuno troppo lungo

La Serie A e a cascata il calcio italiano, come ben sappiamo, non vivono anni idilliaci. Sono tre i Mondiali consecutivi guardati da casa, le nostre squadre fanno fatica a scontrarsi con le big europee, siamo in piena carestia di talenti e di soldi e, come se non bastasse, si ci è messa anche l'astinenza al gol dei calciatori che militano nel nostro campionato al Mondiale. Fino a stanotte.

SASSUOLO, ITALY - NOVEMBER 03: Leo Ostigard del Genoa CFC festeggia durante la partita di Serie A tra US Sassuolo Calcio e Genoa CFC allo Stadio Mapei Città del Tricolore il 3 novembre 2025 a Sassuolo, Italia. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Al minuto 76 di Iraq-Norvegia, la gara era ancora in bilico. Gli scandinavi, avanti di una sola rete, dovevano trovare il gol della definitiva sicurezza. E così, Odegaard dalla bandierina fa partire un cross perfetto che centra la testa di Leo Ostigard, difensore centrale del Genoa, che non può fare altro che spingerla in rete. Appena entrato in campo, da 3 minuti per la precisione, il difensore del grifone rompe la maledizione abbattutasi in casa Serie A.

Caricamento post Instagram...

Un habitué per Ostigard

Il centrale norvegese entra nella ristrettissima cerchia insieme acon la1994 econ la2002 a segnare un gol ai Mondiali come calciatori del. L'ex difensore del Napoli si dimostra abilissimo nel gioco aereo e con un un ottimo feeling con la porta avversaria, come dimostrano i 5 gol messi a segno nell'ultima stagione di Serie A che lo hanno reso, insieme a, il difensore più prolifico del nostro campionato.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365