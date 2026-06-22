L'Inghilterra si candida ad essere una delle squadre più forti del torneo dopo la prova di forza contro la Croazia. La nazionale dei tre leoni era già in prima fila prima dell'inizio del torneo intercontinentale ma dopo il primo turno della Coppa del Mondo, la sensazione è che la squadra guidata da Thomas Tuchel non sia andata negli Stati Uniti per scherzare. La rosa è rimasta di altissimo livello, con l'attacco composto da Harry Kane, Anthony Gordon e Jude Bellingham su tutti. Inoltre, all'elevata qualità dei calciatori inglesi si è aggiunto un tecnico tatticamente fenomenale come il tedesco Thomas Tuchel, che nonostante qualche malcontento di troppo per le convocazioni ha subito riconquistato la fiducia del popolo inglese. Tuttavia, in vista dell'importante match contro il Ghana, rimane qualche dubbio legato alle condizioni fisiche dei giocatori.

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Declan Rice è in dubbio per il prossimo match

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Declan Rice dell'Arsenal durante la finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskas Arena di Budapest, Ungheria. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Tra essi c'è sicuramente Declan Rice. Il centrocampista dei tre leoni viene da una super stagione giocata con l'Arsenal, in cui ha conquistato la Premier League e ha giocato la finale di Champions League. Il suo contributo nel mezzo del campo è stato fondamentale ed è stata la chiave per i successi del gioco di Mikel Arteta. Rice è il giocatore fondamentale anche dell'Inghilterra. Tuttavia, ha fatto preoccupare i tifosi la sua sostituzione al 72', con conseguente uscita zoppicando.

🚨 DECLAN RICE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 SOUFFRE D’UNE DOULEUR NERVEUSE AUX ISCHIO-JAMBIERS DEPUIS SIX MOIS. 🤕



Le milieu est sorti à la 72’ face à la Croatie, préservé par Thomas Tuchel.



Il est prêt à débuter face au Ghana 🇬🇭 mardi.



🗞️ @mcgrathmike pic.twitter.com/sWtGlZDBI5 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 21, 2026

A far rientrare il problema, ci ha pensato proprio il giocatore dei Gunners, che a ITV Sport ha parlato del suo problema e rassicurato i tifosi: "Io mi sento in forma e sono assolutamente pronto per giocare la prossima sfida. Purtroppo ho percepito un piccolo fastidio al bicipite femorale, ma è un problema che mi trascino da dicembre. Il cambio era già programmato perché lo staff era a conoscenza di questo problema; è stato saggio togliermi gli ultimi 20', è il momento in cui dai il massimo e non potevo rischiare troppo. Il vero problema è il numero mostruoso di partite da giocare".

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