Antoine Griezmann vola a Orlando per giocare in MLS. Prima dell'addio, il francese inaugura un negozio di carte a Madrid e si scatena al concerto di Bad Bunny
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Antoine Griezmann saluta definitivamente l'Europa e si prepara a raggiungere gli Stati Uniti per iniziare una nuova esaltante avventura in MLS con la maglia di Orlando. Il fantasista francese porta ancora nel cuore il suo emozionante addio all'Atlético Madrid, vissuto appena un mese fa al Metropolitano. A due anni dal suo ritiro internazionale post-Euro 2024, chiuso in modo impeccabile con 137 presenze, 44 reti e 30 assist, il suo grande amico Ousmane Dembélé ha ereditato la sua iconica maglia numero 7 per i Mondiali 2026.
Proprio questo lunedì la compagna dell'attaccante ha pubblicato su Instagram la foto della mappa del volo Madrid-Orlando, aggiungendo un inequivocabile commento: "Ci siamo, andiamo".
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L'inaugurazione di Grizi Cards a MadridPrima di attraversare l'oceano, il fuoriclasse ha lanciato un ultimo progetto imprenditoriale in terra spagnola. Questo fine settimana Griezmann ha inaugurato Grizi Cards, una boutique dedicata interamente alle carte da collezione situata nel quartiere Salamanca di Madrid.
Il giocatore ha raccontato la genesi di questo progetto: "Sono cresciuto con le carte da calcio, poi la passione si è allargata a NBA, NFL, baseball e a tutto l'universo dell'hobby. Aprire pacchetti, scoprire gemme, trovare una firma o un rookie rappresenta un piacere che non mi ha mai abbandonato". Il sito online della boutique esiste già dal 2022, ma il francese desiderava fortemente aprire questo primo negozio fisico a Madrid poiché considera la capitale spagnola la sua vera casa e lì vive tutta la sua famiglia.
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L'ultimo ballo al concerto di Bad BunnyNella vita di Griezmann, tuttavia, non trovano spazio solamente il calcio e le carte da collezione. I fan hanno notato l'ex Colchonero letteralmente scatenato proprio al Metropolitano, il suo ex stadio, mentre cantava a squarciagola il brano Callaita durante l'attesissimo concerto della mega star portoricana Bad Bunny. Questi momenti rappresentano i suoi ultimi e indelebili ricordi in Spagna, prima di dirigersi in Florida e iniziare visibilmente il sogno americano insieme alla sua famiglia.
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