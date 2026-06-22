Antoine Griezmann saluta definitivamente l'Europa e si prepara a raggiungere gli Stati Uniti per iniziare una nuova esaltante avventura in MLS con la maglia di Orlando. Il fantasista francese porta ancora nel cuore il suo emozionante addio all'Atlético Madrid, vissuto appena un mese fa al Metropolitano. A due anni dal suo ritiro internazionale post-Euro 2024, chiuso in modo impeccabile con 137 presenze, 44 reti e 30 assist, il suo grande amico Ousmane Dembélé ha ereditato la sua iconica maglia numero 7 per i Mondiali 2026.

Proprio questo lunedì la compagna dell'attaccante ha pubblicato su Instagram la foto della mappa del volo Madrid-Orlando, aggiungendo un inequivocabile commento: "Ci siamo, andiamo".

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L'inaugurazione di Grizi Cards a Madrid

Prima di attraversare l'oceano, il fuoriclasse ha lanciato un ultimo progettoin terra spagnola. Questo fine settimanaha inaugurato, una boutique dedicata interamente alleda collezione situata nel quartieredi Madrid.

MADRID, SPAGNA - 17 MAGGIO: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid sollevato dai compagni di squadra durante un tributo post-partita in suo onore dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e Girona FC al Riyadh Air Metropolitano il 17 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Il giocatore ha raccontato la genesi di questo progetto: "Sono cresciuto con le carte da calcio, poi la passione si è allargata a NBA, NFL, baseball e a tutto l'universo dell'hobby. Aprire pacchetti, scoprire gemme, trovare una firma o un rookie rappresenta un piacere che non mi ha mai abbandonato". Il sito online della boutique esiste già dal 2022, ma il francese desiderava fortemente aprire questo primo negozio fisico a Madrid poiché considera la capitale spagnola la sua vera casa e lì vive tutta la sua famiglia.

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L'ultimo ballo al concerto di Bad Bunny

Nella vita di, tuttavia, non trovano spazio solamente ile leda collezione. I fan hanno notato l'ex Colchonero letteralmente scatenato proprio al, il suo ex stadio, mentre cantava a squarciagola il branodurante l'attesissimo concerto della mega star portoricana. Questi momenti rappresentano i suoi ultimi e indelebili ricordi in, prima di dirigersi ine iniziare visibilmente il sogno americano insieme alla sua famiglia.

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