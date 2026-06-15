Con Marc Cucurella ormai un nuovo giocatore del Real Madrid, cambiano i piani in casa Atletico. Il difensore spagnolo aveva aperto alla sua cessione ai Colchoneros ma il mancato accordo con il Chelsea ha fatto saltare tutto, motivo per cui adesso la squadra di Diego Simeone punterà su altri profili. Come riporta Mundo Deportivo, il primo nome è quello di Alejandro Grimaldo, militante nel Bayer Leverkusen. Ecco la situazione.

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Atletico Madrid, c'è Alejandro Grimaldo per la fascia sinistra

Happy birthday to our one and only, Pablo Barrios 🎂❤️🤍 pic.twitter.com/CvamJvFOLm — Atlético de Madrid (@atletienglish) June 15, 2026

Sfumato Marc Cucurella, l'Atletico Madrid vira su Alejandro Grimaldo . L'ex Chelsea era il primo nome per la fascia sinistra ed un certo punto sembrava che l'affare dovesse andare a buon fine ma il mancato accordo con i Blues, che chiedevano 50 milioni, e il conseguente scatto decisivo del(60 milioni) ha portato l'ormai ex londinese all'ombra del Santiago Bernabeu. Grimaldo, a sua volta, è una vecchia fiamma dei Colchoneros dato che già l'estate scorsa il club spagnolo aveva fatto un tentativo per il 31 enne.

Terzino sinistro, al momento impegnato nel Mondiale con la Spagna, Grimaldo ha il contratto in scadenza con il Bayer Leverkusen nel giugno del 2027. Vuole tornare a giocare in patria, per questo sta spingendo per convincere il club tedesco a lasciarlo partire. Il costo del trasferimento è molto inferiore a quello di Cucurella, e il Leverkusen sarebbe disposto a cederlo per 10-15 milioni di euro. Sebbene il giocatore valenciano sia molto apprezzato al Metropolitano, lo staff tecnico nutriva qualche dubbio sulle sue capacità difensive, un aspetto che è migliorato nel tempo, tanto che ore Simeone lo ritiene il più adatto a giocare con tre difensori centrali e due esterni di centrocampo.

LEVERKUSEN, GERMANIA - 17 AGOSTO: Alex Grimaldo del Bayer 04 Leverkusen festeggia con il trofeo della Supercoppa di Germania dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Supercoppa di Germania 2024 tra Bayer 04 Leverkusen e VfB Stuttgart il 17 agosto 2024 a Leverkusen, in Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Grimaldo ha fatto il suo debutto nel calcio professionistico con il Benfica nel 2016. In Portogallo ha giocato ben 7 stagioni fino a quando, nel 2023, si è trasferito, appunto, al Bayer Leverkusen. Un eventuale passaggio all'Atletico Madrid, dunque, significherebbe un ritorno nel calcio spagnolo dopo 10 anni lontano da casa.

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