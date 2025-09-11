derbyderbyderby calcio estero Ivan Toney non ha dubbi: “Campionato arabo allo stesso livello della Premier League”

Ivan Toney non ha dubbi: “Campionato arabo allo stesso livello della Premier League”

L'attaccante inglese ha messo a confronto i due principali campionati in cui gioca e ha giocato
L'attaccante 29enne Ivan Toney ha rilasciato un'intervista al quotidiano britannico Guardian sull'esperienza in Arabia Saudita. Secondo l'inglese, il livello della Saudi Pro League è lo stesso della Premier League ed è destinato a crescere. L'Al-Ahli, squadra in cui gioca da un anno, potrebbe competere facilmente per i primi quattro posti, sostiene Toney. Ecco le principali dichiarazioni sul confronto tra Saudi Pro League e Premier League.

Toney: "L'Al-Ahli in Premier League lotterebbe per il quarto posto"

Il campionato arabo è indubbiamente in forte e costante crescita. Se all'inizio erano soprattutto giocatori a fine carriera a trasferirsi nella Saudi Pro League, oggi sempre più giovani e promesse del calcio compiono questo passo. Tra coloro che decidono di trasferirsi in Medio Oriente, ci sono anche calciatori nel momento più alto della propria carriera. Un esempio è certamente quello di Ivan Toney. Il centravanti inglese, grazie alle prestazioni con il Brentford prima in Championship e poi in Premier, era arrivato a ottenere la chiamata della Nazionale.

Ivan Toney, attaccante dell'Al-Ahli (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Nonostante le richieste delle big inglesi, a sorpresa Toney ha scelto l'Arabia Saudita nell'estate del 2024. Passato un anno ha raccontato al Guardian la sua esperienza, partendo dalle difficoltà: "Il clima ricopre un ruolo importante. È come giocare in una sauna. Sei costretto a giocare in modo diverso, a usare tattiche diverse. Bisogna adattarsi. Le partite si dividono in momenti di alta intensità e in momenti di bassa intensità".

Ivan Toney, attaccante dell'Al-Ahli (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

La parte più interessante è quella in cui l'attaccante mette a confronto i due campionati principali in cui ha giocato. Toney sostiene che il livello del campionato arabo sia alto: "Secondo me la Saudi Pro League è allo stesso livello della Premier. Se l'Al-Ahli giocasse in Inghilterra ci giocheremmo senza dubbio il quarto posto. Il nostro è un campionato di qualità e le persone dovrebbero iniziare a capirlo. D'altronde l'Al-Hilal ha battuto il Manchester City al Mondiale per Club".

Ivan Toney con la maglia dell'Inghilterra (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Toney scegliendo di andare in Arabia Saudita ha perso la convocazione in Nazionale per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. L'attaccante però non ha rimpianti e proverà a convincere Tuchel: "Devo concentrarmi su me stesso e fare il mio lavoro bene. Se sarò selezionato dal CT farò del mio meglio per il Paese, ma se non lo sarò comunque tiferò per i miei compagni".

