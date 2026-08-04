L'avventura di Jack Grealish al Manchester City sembra essere arrivata a un bivio. Dopo anni vissuti tra grandi successi di squadra e un ruolo sempre meno centrale, l'esterno inglese potrebbe essere uno dei nomi più caldi delle ultime settimane di mercato. Enzo Maresca è stato criptico sul futuro dell'inglese, doversi club lo cercano e il 30enne prende tempo.

Aston Villa e poi...

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 24 AGOSTO: Jack Grealish dell'Everton osserva il gioco durante la partita di Premier League tra Everton e Brighton & Hove Albion all'Hill Dickinson Stadium, il 24 agosto 2025 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Arrivato nell'estate del 2021 dall'Aston Villa per circa 100 milioni di sterline, Grealish era stato acquistato per diventare uno dei simboli del nuovo City. Ha contribuito in maniera importante alla conquista del Treble nel 2022/23, ma nelle stagioni successive ha perso progressivamente spazio, complice una concorrenza sempre più elevata e diversi problemi fisici. La scorsa stagione il classe 1995 ha cercato di rilanciarsi lontano dall'Etihad, ma il suo futuro resta ancora incerto. Nelle ultime settimane è stato escluso dalla tournée asiatica del Manchester City, anche se il giocatore ha chiarito di essere ancora alle prese con il recupero da un infortunio al piede e di non essere ancora rientrato ad allenarsi con il gruppo.

Jack Grealish a un bivio, il momento più importante della carriera

MANCHESTER, INGHILTERRA - 29 OTTOBRE: Jack Grealish del Manchester City contende il possesso palla a Diogo Dalot del Manchester United durante la partita di Premier League tra Manchester United e Manchester City all'Old Trafford, il 29 ottobre 2023 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Nel frattempo non mancano gli estimatori. Dall'Inghilterra si parla di un interesse di Everton e Aston Villa, che riporterebbe Grealish nella squadra che lo ha lanciato, mentre anche l'Atlético Madrid starebbe monitorando la situazione. Sullo sfondo restano le ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita, soluzione che potrebbe soddisfare il Manchester City dal punto di vista economico ma che non sembra essere la priorità del giocatore. Molto dipenderà anche dalle valutazioni del nuovo tecnico Enzo Maresca. L'allenatore ha spiegato di non aver ancora avuto un confronto con Grealish, rimandando ogni decisione a quando il numero 10 sarà completamente recuperato. Un segnale che lascia aperta ogni possibilità, ma che allo stesso tempo conferma come il suo posto all'interno del progetto non sia più garantito.