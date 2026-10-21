La vittoria sul campo non è bastata a placare gli animi, e Jack Wilshere è finito al centro di un acceso confronto con Daniel Stendel al termine della sfida tra Luton Town e Barnsley, vinta 2-1 dai padroni di casa. Il tecnico dei padroni di casa, ex centrocampista dell'Arsenal e della Nazionale inglese, ha perso la calma durante la stretta di mano con il collega, dando vita a momenti di forte tensione a bordo campo che ricordano la famosa "stretta di mano" tra Antonio Conte e Thomas Tuchel di qualche anno fa, quando allenavano rispettivamente Tottenham e Chelsea.

Wilshere e Stendel come Conte e Tuchel: cosa è successo?

Le immagini del post-partita mostrano Wilshere e Stendel mentre si incrociano e stringono la mano, prima che il saluto si trasformi rapidamente in un'accesa discussione. Il tecnico del Luton ha allontanato bruscamente la mano dell'avversario, puntandogli poi il dito contro e arrivando a spingerlo. La situazione è degenerata in pochi istanti, coinvolgendo anche le panchine delle due squadre e provocando una ressa a bordo campo.

La tensione tra i due allenatori era cresciuta soprattutto negli ultimi minuti della partita. L'episodio che ha fatto partire la brutta reazione è arrivato nel finale, quando Amani Richards, attaccante del Barnsley, ha reclamato un calcio di rigore dopo un contatto in area. L'arbitro, però, non ha concesso il fallo e ha ammonito il giocatore per simulazione, scatenando le proteste della squadra ospite.

STEVENAGE, INGHILTERRA - 10 SETTEMBRE: Jack Wilshere, l'allenatore del Luton Town, impartisce istruzioni durante la partita della Sky Bet League One 2026/27 tra Stevenage e Luton Town al The Lamex Stadium il 10 settembre 2026 a Stevenage, Inghilterra. (Foto di David Rogers/Getty Images)

Nonostante le immagini particolarmente concitate, entrambi gli allenatori hanno cercato di ridimensionare l'accaduto nelle dichiarazioni successive. Stendel ha parlato di un malinteso: "Si è trattato di un malinteso tra me e Jack Wilshere. Ho provato a parlargli dopo la partita, e penso che non sia successo niente di grave".

Anche Wilshere ha minimizzato l'accaduto: "La situazione si è scaldata un po', ma alla fine ci si stringe la mano e si va avanti".

Jack Wilshere lost his head 😅 pic.twitter.com/KduEXeSI1M — EPL Bible (@EPLBible) October 21, 2026

L'acceso confronto ha richiamato alla memoria il celebre scontro tra Thomas Tuchel e Antonio Conte al termine di Chelsea-Tottenham del 2022, terminata 2-2. In quell'occasione, i due allenatori si erano già affrontati verbalmente durante la partita, dopo l'esultanza di Conte in occasione del pareggio degli Spurs, contestato dal tecnico tedesco.

Al fischio finale, la tensione esplose nuovamente durante la stretta di mano: Tuchel tratteneva il collega, chiedendogli di guardarlo negli occhi, provocando la reazione dell'italiano e un parapiglia che aveva coinvolto giocatori e staff di entrambe le squadre, con entrambi i tecnici che furono espulsi dall'arbitro Anthony Taylor.