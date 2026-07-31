Gli ultimi giorni in casa Barcellona sono stati molto tesi. Il numero uno blaugrana ha fatto preoccupare tutto l'ambiente: nella giornata di martedì 28 luglio Joan Laporta è stato ricoverato in ospedale a seguito di un'aritmia cardiaca. Questa settimana il presidente era atteso da mister Flick e la squadra nel ritiro in Inghilterra. Nella giornata odierna ha rassicurato tutto l'ambiente tramite i social.

BARCELLONA, SPAGNA - 25 LUGLIO: Il presidente dell'FC Barcelona Joan Laporta affronta i media durante la presentazione di Hansi Flick come nuovo allenatore dell'FC Barcelona allo Spotify Camp Nou il 25 luglio 2024 a Barcellona, Spagna. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Laporta torna a casa e ringrazia i medici e lo staff dell'ospedale

Dopo qualche giorno di convalescenzaritorna a casa come annunciato sul suo profilo Instagram. Tramite il post il presidente del Barcellona ha voluto ringraziare gli addetti ai lavori dell'ospedale: "Ribadisco la mia gratitudine a tutti i medici, infermieri e infermiere dei diversi servizi del, come Emergenze, Terapia intensiva, Laboratorio, Anestesiologia, Cardiologia, Radiologia, Endoscopia e altri, oltre a tutto il personale sanitario, agli assistenti e al personale addetto alle pulizie."

Questo quanto riporta il post, ma non finiscono qui: "Voglio aggiungere un ringraziamento speciale ai medici Calizaya, Romera E Arbesu per le cure mediche e umane che mi hanno dato, e in particolare il medico Xavier Sanz, un eccellente internista e il nostro punto di riferimento quando abbiamo problemi di salute FC Barcellona."

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Ulteriori ringraziamenti: "Grazie anche alla dottoressaper essere sempre attenti e per tenerci tempestivamente informati su tutto ciò che l'ospedale avrebbe fatto in relazione a questo caso specifico, sempre con la riservatezza che queste situazioni richiedono". Ha inoltre ricordato come l'ospedale di Barcellona ci sia una partnership per qualsiasi caso di malore ai giocatori o membri dello staff.

Il presidente ha poi comunicato che è di rientro a casa, dove riposerà e avrà modo di vedere la propria squadra in azione contro il Birmingham City; "Mi hanno già dimesso, sono sulla via del ritorno".