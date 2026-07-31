Il presidente dei catalani annuncia tramite i social il ritorno a casa dopo il periodo di ricovero in ospedale
Laporta rieletto presidente del Barcellona e festeggia così: "Lamine Yamal, ti amo ogni giorno di più"
Gli ultimi giorni in casa Barcellona sono stati molto tesi. Il numero uno blaugrana ha fatto preoccupare tutto l'ambiente: nella giornata di martedì 28 luglio Joan Laporta è stato ricoverato in ospedale a seguito di un'aritmia cardiaca. Questa settimana il presidente era atteso da mister Flick e la squadra nel ritiro in Inghilterra. Nella giornata odierna ha rassicurato tutto l'ambiente tramite i social.
Laporta torna a casa e ringrazia i medici e lo staff dell'ospedaleDopo qualche giorno di convalescenza Joan Laporta ritorna a casa come annunciato sul suo profilo Instagram. Tramite il post il presidente del Barcellona ha voluto ringraziare gli addetti ai lavori dell'ospedale: "Ribadisco la mia gratitudine a tutti i medici, infermieri e infermiere dei diversi servizi del Ospedale di Barcellona, come Emergenze, Terapia intensiva, Laboratorio, Anestesiologia, Cardiologia, Radiologia, Endoscopia e altri, oltre a tutto il personale sanitario, agli assistenti e al personale addetto alle pulizie."
Questo quanto riporta il post, ma non finiscono qui: "Voglio aggiungere un ringraziamento speciale ai medici Calizaya, Romera E Arbesu per le cure mediche e umane che mi hanno dato, e in particolare il medico Xavier Sanz, un eccellente internista e il nostro punto di riferimento quando abbiamo problemi di salute FC Barcellona."
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Il presidente ha poi comunicato che è di rientro a casa, dove riposerà e avrà modo di vedere la propria squadra in azione contro il Birmingham City; "Mi hanno già dimesso, sono sulla via del ritorno".
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