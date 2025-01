Joey Barton accusato di aver preso a calci la moglie

Durante un litigio, l'ex calciatore avrebbe aggredito Georgia Barton, un’accusa che ha scosso tifosi e opinione pubblica.

27 gennaio

Joey Barton, ex stella del Manchester City e del QPR, è stato accusato di aver spinto sua moglie a terra e di averla presa a calci alla testa durante una lite nella loro casa di Kew, a sud-ovest di Londra. Il drammatico episodio, avvenuto nel giugno 2021, è stato raccontato in tribunale, dove Barton, oggi 42enne, nega fermamente ogni accusa.

La denuncia arriva da Georgia Barton, 38 anni, che ha chiamato la polizia quella stessa sera per segnalare l’aggressione, descrivendo al telefono: “Mi ha appena colpito. Sono fuori casa, lui è ancora dentro.” Le sue parole, riprodotte durante il processo, hanno gettato luce su un episodio che potrebbe avere ripercussioni profonde non solo sulla vita privata di Barton, ma anche sulla sua reputazione pubblica.

Una lite degenerata in violenza — Secondo l'accusa, la discussione tra i coniugi sarebbe esplosa durante una serata in cui avevano bevuto insieme ad altre coppie, mentre i figli dormivano al piano di sopra. La lite sarebbe iniziata per questioni familiari, con Barton che avrebbe minacciato di affrontare fisicamente il fratello e il padre di Georgia.

Il procuratore Helena Duong ha raccontato che l’ex calciatore avrebbe "spinto sua moglie a terra e poi l’avrebbe colpita alla testa con un calcio". Quando un amico presente ha cercato di intervenire, Barton lo avrebbe respinto con forza, dicendo: “Non mancarmi di rispetto.”

La testimonianza di Georgia Barton — La corte ha ascoltato la drammatica chiamata al 999 fatta da Georgia quella sera. In lacrime, la donna ha raccontato all’operatore: “Mi ha colpito in casa, sono fuori, è rimasto dentro.” Alla domanda se episodi simili fossero già accaduti, ha risposto: “No, è la prima volta.”

Quando la polizia è arrivata sul posto, Georgia ha ribadito: “Mi ha spinta a terra e calciata. Ha anche detto che voleva litigare con mio fratello e mio padre.”

Un passato turbolento — Joey Barton è sempre stato una figura controversa, noto per il suo carattere irascibile dentro e fuori dal campo. Non è la prima volta che l'ex centrocampista si trova al centro di scandali, ma questa accusa potrebbe rappresentare il capitolo più oscuro della sua vita.

Un processo che tiene tutti con il fiato sospeso — Il procedimento giudiziario è ancora in corso e ha già diviso l’opinione pubblica. Molti tifosi si chiedono come una figura di spicco del calcio possa essere coinvolta in una vicenda così grave, mentre altri attendono il verdetto prima di trarre conclusioni.

Il futuro di Joey Barton rimane incerto, ma una cosa è chiara: questa vicenda rappresenta un doloroso promemoria della fragilità dietro la fama e del bisogno di affrontare con serietà il tema della violenza domestica.