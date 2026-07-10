Pepe ha deciso di non entrare a far parte dello staff tecnico della nazionale portoghese. L’ex difensore avrebbe infatti respinto la proposta ricevuta da Jorge Jesus, che lo aveva individuato come possibile collaboratore nel nuovo corso della selezione lusitana.

Pepe rifiuta per ora il ruolo nel Portogallo, la notizia rimbalza in patria

La notizia è stata riportata dal quotidiano portoghese Record, che ha parlato del rifiuto dell’ex calciatore, uno dei simboli della storia recente del calcio portoghese. Jorge Jesus avrebbe voluto affiancare a sé una figura con grande esperienza internazionale, capace di trasmettere leadership e conoscenza dello spogliatoio ai giocatori della nazionale.

Pepe, però, avrebbe scelto di non accettare l’incarico. Al momento non sono state rese note ufficialmente le motivazioni della decisione, ma la scelta sembra indicare la volontà dell’ex centrale di prendersi ancora del tempo prima di iniziare un percorso da allenatore o collaboratore tecnico.

La proposta arrivava in un momento particolare per il Portogallo, reduce da una fase di riflessione dopo le ultime delusioni nelle grandi competizioni internazionali. La nazionale lusitana, infatti, non è riuscita a rispettare le grandi aspettative riposte su una rosa ricca di talento nell’ultimo Mondiale, chiudendo il percorso con l’eliminazione agli ottavi di finale contro la Spagna. Un risultato considerato deludente rispetto alle ambizioni della squadra e al valore dei suoi numerosi campioni.

🚨 BREAKING: Pepe has REJECTED Jorge Jesus’ offer to be his assistant coach with Portugal. @Record_Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/3rmN2XKf3O — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 9, 2026

Si rinasce ma con chi? Jorge Jesus ancora in dubbio e spera nel ripensamento

Dopo quella delusione, la federazione portoghese ha avviato un nuovo percorso con l’obiettivo di rilanciare il gruppo e trovare maggiore equilibrio tra talento, esperienza e identità di gioco. In questo contesto,grazie al suo passato da leader della nazionale.

L’ex difensore ha scritto pagine fondamentali della storia del Portogallo. Con oltre cento presenze con la maglia della selezione lusitana, ha contribuito alla vittoria dell’Europeo 2016 e della Nations League 2019, diventando uno dei punti di riferimento dello spogliatoio. A livello di club, Pepe ha costruito una carriera straordinaria soprattutto con Real Madrid e Porto, conquistando numerosi trofei nazionali e internazionali.

Il suo futuro resta quindi da definire. Dopo il ritiro dal calcio giocato, il portoghese non sembra ancora pronto a intraprendere immediatamente una nuova esperienza in panchina, mentre Jorge Jesus dovrà ora individuare un’altra figura per completare il proprio staff tecnico.