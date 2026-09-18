La sfida tra Astana e Kairat non è terminata con il triplice fischio. La vittoria per 1-0 della squadra di casa, arrivata nella ventisettesima giornata della Premier League kazaka, ha infatti dato vita a un acceso botta e risposta tra i due allenatori e, successivamente, a una presa di posizione ufficiale del Kairat.

La partita era già stata caratterizzata da un episodio controverso dopo appena 11 minuti, quando Adilet Sadybekov è stato espulso dopo l'intervento del VAR. L'Astana ha sfruttato la superiorità numerica pochi minuti più tardi, trovando il gol con Ramazan Karimov, risultato poi decisivo.

Astana-Kairat: il comunicato del club

Al termine dell'incontro, il tecnico del Kairat Rafael Urazbakhtin si è presentato davanti ai giornalisti, ma ha scelto di non commentare nel dettaglio quanto accaduto durante la partita. "Non dirò molto. Dirò una parola e me ne andrò. Shapito. Grazie", sono state le sue uniche parole. Il termine, che richiama il circo, è apparso come una critica al contesto nel quale si era appena disputata la partita.

GLASGOW, SCOZIA - 20 AGOSTO: Il Kairat Almaty posa per una foto di gruppo della squadra prima della partita di andata dei play-off di UEFA Champions League tra Celtic e Kairat Almaty al Celtic Park il 20 agosto 2025 a Glasgow, Scozia. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

La frase ha provocato immediatamente la reazione di Grigory Babayan, che ha prontamente difeso il proprio club e ha riportato alla luce una vecchia questione risalente al 2024. Secondo quello che ha detto Babayan, in quell'anno l'Astana avrebbe chiesto maggiore collaborazione al Kairat durante il periodo in cui era impegnata nelle competizioni europee. Il tecnico ha ricordato in particolare le partite disputate ad Almaty, sostenendo che il Kairat non avrebbe messo a disposizione il proprio stadio e gli spogliatoi.

Ha poi ricordato un'altra situazione: due anni fa l'Astana avrebbe chiesto di posticipare di un giorno la partita contro il Kairat, considerando l'impegno europeo contro il Brann. Secondo la versione dell'allenatore, la richiesta non sarebbe stata accolta. Il tecnico dell'Astana ha precisato di non voler mettere in discussione il Kairat come società, indirizzando le proprie critiche soprattutto verso Urazbakhtin e le sue dichiarazioni.

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Ecco il comunicato ufficiale:

"Il Kairat ritiene necessario rispondere alle dichiarazioni rilasciate dal capo allenatore dell’Astana, Grigory Babayan, dopo la partita tra le due squadre. Prima di tutto, vogliamo sottolineare che le affermazioni secondo cui il Kairat avrebbe impedito lo svolgimento della partita contro l’Astana non corrispondono alla realtà. La gara della 19ª giornata della Premier League, inizialmente prevista per il 31 agosto 2024, è stata posticipata al 1° settembre, come previsto dal regolamento.

La decisione di rinviare la partita è stata annunciata ufficialmente il 21 agosto 2024, in relazione alla partecipazione dell’Astana alle qualificazioni della UEFA Conference League. Pertanto, riteniamo inappropriato affermare che il Kairat abbia in qualche modo impedito o ostacolato lo svolgimento della partita. Inoltre, riteniamo necessario ricordare alcuni fatti relativi alla collaborazione tra i due club nel corso del 2024.

Durante il periodo in cui l’Astana disputava le proprie partite ad Almaty, alcuni specialisti del club erano direttamente coinvolti nella preparazione e nella manutenzione del terreno di gioco del Central Stadium di Almaty, garantendo le condizioni necessarie per lo svolgimento delle partite della squadra della capitale.

Pertanto, anche le affermazioni secondo cui il Kairat non avrebbe assistito l’Astana durante le sue partite ad Almaty non corrispondono alla realtà".