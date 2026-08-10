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La Champions League 2026/27 entra nella fase decisiva dei preliminari con la gara di ritorno del terzo turno, che propone la sfida tra Kairat-Levski Sofia, in programma martedì 11 agosto alle ore 17:00. Il confronto riparte dal successo del Levski Sofia per 1-0 ottenuto nella gara d'andata, risultato che lascia comunque aperto il discorso qualificazione in vista della sfida decisiva in Kazakistan.
Le due squadre si giocano l'accesso al turno successivo delle qualificazioni alla massima competizione europea e sono consapevoli dell'importanza di una partita nella quale ogni dettaglio può fare la differenza. Il Kairat potrà contare sul sostegno del proprio pubblico per provare a ribaltare il risultato, mentre il Levski Sofia proverà a difendere il vantaggio conquistato all'andata.
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Il Kairat cerca la rimonta davanti ai propri tifosiIl Kairat affronta la gara di ritorno con l'obiettivo di ribaltare il risultato dell'andata e conquistare una qualificazione fondamentale per il proprio percorso europeo. Dopo la sconfitta per 1-0 in Bulgaria, la formazione kazaka dovrà cercare di alzare il livello offensivo e trovare il gol che riaprirebbe immediatamente il doppio confronto.
Il fattore campo potrebbe rappresentare un elemento decisivo: il Kairat proverà a sfruttare l'ambiente di casa per mettere pressione agli avversari fin dai primi minuti.
Il Levski Sofia vuole difendere il vantaggioIl Levski Sofia arriva in Kazakistan forte del successo ottenuto nella gara d'andata, deciso da un gol nel finale, e con l'obiettivo di completare l'opera.
La squadra bulgara sa che non potrà limitarsi a difendere il risultato, ma dovrà disputare una partita intelligente, mantenendo equilibrio tra fase difensiva e possibilità di colpire in contropiede.
Il momento della sfidaLa sfida tra Kairat e Levski Sofia promette grande equilibrio e tensione. Il vantaggio minimo conquistato dai bulgari lascia infatti tutto aperto: un solo gol separa le due squadre e un eventuale pareggio nel punteggio complessivo potrebbe cambiare completamente l'inerzia della qualificazione.
Il Kairat parte con la necessità di inseguire, mentre il Levski potrà gestire il risultato dalla propria parte, in una partita che si preannuncia combattuta fino al fischio finale.
Le probabili formazioni di Kairat-Levski SofiaLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d’inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per la gara di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League.
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