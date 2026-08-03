La storia dei Kluivert con il Barcellona continua. 28 anni dopo il primo debutto di Patrick con la maglia blaugrana, anche il figlio Shane ha fatto il suo esordio con la prima squadra catalana. A 18 anni, il giovane attaccante ha ricevuto la sua occasione da Hansi Flick durante l'amichevole contro il Birmingham City. Un momento speciale per una famiglia che ha scritto pagine importanti nel calcio europeo. Patrick ha lasciato il segno al Camp Nou, segnando 122 gol e conquistando la Liga nella sua prima stagione. Ora tocca a Shane provare a seguire le orme del padre. Il viaggio ha inizio.

28 anni dopo Patrick, tocca a Shane: un altro Kluivert nel Barcellona

Un cognome pesante, ma anche una storia da continuare. Shane Kluivert è entrato ufficialmente nel mondo della prima squadra del Barcellona. L'attaccante classe 2007 è considerato uno dei talenti più interessanti usciti dalla Masia e ha già attirato l'attenzione degli addetti ai lavori. Il suo percorso in Catalogna è iniziato nel 2017, quando il club lo ha inserito nel proprio settore giovanile. Poco dopo è arrivato anche il primo contratto con Nike, quando aveva appena nove anni. Nella scorsa stagione Shane ha collezionato sei gol e un assist tra Juvenil e Atletico. Numeri che hanno convinto Flick a concedergli spazio durante la preparazione estiva.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 18 SETTEMBRE: Il giocatore del Barcellona Shane Kluivert in azione durante la partita di UEFA Youth League tra Newcastle United FC e FC Barcellona a Whitley Park, il 18 settembre 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

L'esordio, però, non è stato da sogno. Il Barcellona ha pareggiato 2-2 contro il Birmingham City, prima di perdere ai rigori. Ma per Kluivert resta una giornata speciale. Il futuro dirà se riuscirà a ripercorrere la strada di papà Patrick. Intanto la famiglia continua a essere protagonista nel calcio europeo: Justin è un punto fermo del Bournemouth e della nazionale olandese, mentre Ruben sta costruendo la sua carriera da difensore. La dinastia Kluivert continua, tutti inseguendo il sogno di diventare - un giorno - come papà Patrick. Questo è solo l'inizio.