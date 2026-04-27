È ufficialmente entrata nel vivo la settimana di UEFA Champions League, che domani aprirà il programma delle semifinali con una sfida di altissimo livello tra due delle squadre più in forma e accreditate del panorama internazionale: Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Il primo atto si disputerà al Parco dei Principi, con le due formazioni pronte a dare tutto in campo in vista del ritorno a Monaco di Baviera, decisivo per conquistare l’accesso alla finale di Bucarest. Alla vigilia della gara, l’attaccante del PSG Khvicha Kvaratskhelia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’attesa e le sensazioni in vista della sfida contro il club tedesco.

BILBAO, SPAGNA - 10 DICEMBRE: Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain osserva la partita della sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Athletic Club e Paris Saint-Germain allo stadio San Mamés il 10 dicembre 2025 a Bilbao, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Kvaratskhelia

"Hanno giocatori incredibili e siamo in semifinale, ma ogni sfida è a se e vale tantissimo per noi. Vogliamo sempre fare al meglio e andare in finale. Loro sono stati incredibili in questa stagione ma per noi tutto è possibile".

GOL PREFERITO - "Scelgo quello contro il Nantes, credo sia stato il più bello della stagione. Ma ci sono ancora tante partite da giocare e spero di farne altri di più belli, soprattutto in Champions League".

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LA CRESCITA DOPO L'ADDIO AL NAPOLI - "Il nostro modo di giocare è difficile da capire per chiunque. L'obiettivo è attaccare e difendere. Sono felicissimo del nostro allenatore e orgoglioso della scelta che ho fatto venendo qua, non mi pento assolutamente di nulla".

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