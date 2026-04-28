La prossima Supercoppa di Francia potrebbe giocarsi in Africa: sta crescendo, infatti, la candidatura della Costa d'Avorio. Il Consiglio di amministrazione della Lega calcio francese deciderà mercoledì: Abidjan, capitale della Costa d'Avorio, è la favorita. Oppure si rimarrà in Francia. Lo riferisce l'Equipe.

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La Supercoppa di Francia tra l'Africa e la Francia

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Calcio Professionistica (LFP) si riunirà mercoledì mattina con l'obiettivo di decidere dove giocare la Supercoppa di Francia del 2026. Non sarebbe la prima volta che l'incontro tra il vincitore della Ligue 1 e il detentore della Coppa di Francia, si svolge all'estero. Si è giocato, infatti, in Israele allo stadio Bloomfieeld di Tel Aviv, in Cina a Shenzen, ma anche negli USA, in Canada e a Doha. Non sarebbe nemmeno la prima volta dell'Africa: in precedenza, infatti, il match si è giocato a Tunisi, a Libreville (la capital del Gabon) e Tangeri in Marocco.

Questo anno le candidature estere sono africane: la Repubblica Democratica del Congo, sostenuta da Blaise Matuidi, e la Costa d'Avorio. Si sfideranno, quasi certamente, il PSG (ormai vicinissimo a vincere il campionato) e la vincente della finale di Coppa di Francia che vedrà scontrarsi il Lens e il Nizza.

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La Costa d'Avorio favorita per ospitare la competizione

Secondo l'Equipe, però, la candidatura della RDC si sarebbe praticamente arenata. Il problema è geopolitico e riguarda il PSG, club che è praticamente certo di partecipare: il club parigino, infatti, ha una partnership con il Rwanda che è impegnato in un complesso conflitto armato proprio con la RDC. Abidjan dovrebbe essere favorita, e una delegazione della LFP l'ha anche visitata qualche settimana fa. Nel caso in cui, però, la proposta africana non passi, il Consiglio della LFP opterà per giocare in Francia. Non si sa, però, in quale città e in quale stadio: è stata menzionata Parigi, ma con il PSG presente non appare una soluzione ottimale. Il match si disputerà il 15 o il 16 agosto.

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