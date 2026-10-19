La parte più accesa del tifo dell'Olympique Lione, i Bad Gone, ha esposto uno striscione di solidarietà, a margine della sfida casalinga contro il Nizza, a tutte le attività rimaste distrutte dai folli attacchi che si sono susseguiti in Francia. Le proteste per il carovita si sono trasformate in una vera e propria guerriglia urbana, con migliaia di fermi e di feriti, anche tra le forze dell'ordine. Il mondo del calcio francese, a partire dal Lione e adesso anche dal Marsiglia, si è esposto a favore della popolazione rimasta colpita.

La solidarietà

"Negozi saccheggiati, città devastata, lo storico tempio del Bocuse profanato: sostegno a chi tiene in vita Lione". Questo è il contenuto dello striscione che i tifosi delhanno sventolato per lanciare un messaggio inequivocabile. La città è stata presa d'assalto, con centinaia di negozi e piccole imprese distrutte.

ISTANBUL, TURKEY - AUGUST 18: Paulo Fonseca dell'OL Liones osserva durante la partita di andata dei play-off della UEFA Champions League 2026/27 tra Fenerbahce e OL Liones al Fenerbahce Sükrü Saracoğlu Spor Kompleksi il 18 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)La follia non ha nemmeno risparmiato le celebre statua dello chef Paul Bocuse, sradicata e danneggiata in pubblica piazza. Bocuse, un'istituzione della cucina francese e mondiale, è considerato uno degli chef più influenti del XX secolo grazie al ristorante L'Auberge du Pont de Collonges, una tappa fissa per chiunque si recasse a Lione.

« COMMERCES PILLÉS, VILLE SACCAGÉE.



L’INSTITUTION BOCUSE SOUILLÉE.



SOUTIEN À CELLES ET CEUX QUI FONT VIVRE LYON. »



La banderole déployée par les supporters de l’OL ce soir. 🦁



📸 @But_Lyon pic.twitter.com/RKQ0fdAPjX — Actu Foot (@ActuFoot_) October 18, 2026

Il comunicato del Marsiglia

Le proteste si sono riversate in tutta la Francia, non facendo sconti a nessuna città. In tal senso, sono stati saccheggiati anche gli store ufficiali dell'e del. Questi ultimi hanno rilasciato un comunicato di denuncia in mattinata: "condanna con la massima forza gli atti di violenza e i saccheggi di cui il suo negozio ufficiale a La Canebière è stato il bersaglio ed

"In queste circostanze, l'Olympique de Marseille desidera anche salutare e ringraziare il suo socio Puma e i suoi dipendenti, le squadre del club così come tutte le persone che si sono mobilitate fin dai primi momenti con esemplare impegno, compostezza e professionalità per affrontare questa situazione".