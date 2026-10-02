Si gioca stasera alle 19 allo stadio Anoeta: il primo derby della stagione.
Copa del Rey, trionfo Real Sociedad: la gioia dopo il rigore decisivo di Marin
C'è grande attesa in Spagna per uno dei derby più noti del pese: quello dei Paesi Baschi. Questa sera, infatti, Real Sociedad e Athletic Bilbao si disputano la Coppa dei Paesi Baschi (Euskal Herria Txapela) in quello che è anche il primo match fra le due compagini in questa stagione. Tutti e due gli allenatori, però, dovranno far fronte ad un grande numero di assenze e reinventare le formazioni.
Real Sociedad-Athletic Bilbao: 11 assenti per MatarazzoSi tratta di uno dei derby locali più sentiti e caldi nella penisola iberica: quello tra le due squadre dei capoluoghi delle due province basche. L'Athletic di Bilbao e la Real Sociedad di San Sebastian si incontrano oggi in quello che è un trofeo amichevole, la Coppa dei Paesi Baschi, ma che vede confrontarsi le due squadre nel primo derby della stagione. La gara, quindi, è sicuramente molto attesa e sentita da ambo le tifoserie. La sfida di oggi, inoltre, sarà un momento per rendere omaggio a Mikel Etxarri: ex ds della Real Sociedad ed ex allenatore della nazionale basca.
Largo ai giovaniMatarazzo, quindi, dovrà dare spazio ai giovani ed anche a giocatori che, finora, hanno visto molto poco il terreno di gioco. In difesa potrebbe partire titolare Jon Pacheco, fino ad adesso mai schierato, assieme al giovane Luken Beitia. Sulle fasce, invece, vedremo Fort e Aihen, mentre tra i pali ci sarà Marrero. Nel centrocampo saranno presenti Gorrotxategi e Turrientes con Marín, Soler, Zakharyan, Barrenetxea e Guedes in lizza per le quattro posizioni più offensive. A meno che l'allenatore non decida di utilizzare un altro giocatore della seconda squadra.
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