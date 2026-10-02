C'è grande attesa in Spagna per uno dei derby più noti del pese: quello dei Paesi Baschi. Questa sera, infatti, Real Sociedad e Athletic Bilbao si disputano la Coppa dei Paesi Baschi (Euskal Herria Txapela) in quello che è anche il primo match fra le due compagini in questa stagione. Tutti e due gli allenatori, però, dovranno far fronte ad un grande numero di assenze e reinventare le formazioni.

Real Sociedad-Athletic Bilbao: 11 assenti per Matarazzo

🔥 𝐄𝐮𝐬𝐤𝐚𝐥 𝐇𝐞𝐫𝐫𝐢𝐚 𝐓𝐱𝐚𝐩𝐞𝐥𝐚. pic.twitter.com/HKuGC2toyk — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 2, 2026

Si tratta di uno dei derby locali più sentiti e caldi nella penisola iberica: quello tra le due squadre dei capoluoghi delle due province basche. L'Athletic di Bilbao e la Real Sociedad di San Sebastian si incontrano oggi in quello che è un trofeo amichevole, la Coppa dei Paesi Baschi, ma che vede confrontarsi le due squadre nel. La gara, quindi, è sicuramente molto attesa e sentita da ambo le tifoserie. La sfida di oggi, inoltre, sarà un momento per rendere omaggio a: ex ds della Real Sociedad ed ex allenatore della nazionale basca.Peccato che tra pausa nazionali ancora in corso per lae qualche infortunio, i due tecnici dovranno fare a meno di parecchi giocatori. Particolarmente complessa, infatti, è la situazione della squadra di casa. Per la gara di questa sera, allo stadio Anoeta, Pdovrà fare a meno di ben undici dei suoi giocatori. Molti, infatti, sono impegnati con le squadre nazionali. Jon Mikel Aramburu è con il suo Venezuela assiema a Yangel Herrera, Orricon l'Islanda,è stato chiamato dal, Mamadou Sarr è convocato dal Senegal. E poi ci sono gli spagnoli: Mikel, Jon Martín. Mentre Sucic gioca la Nations League con lae Ochieng è stato chiamato dal Kenya. Ma ci sono anche degli infortunati: Álvaro Odriozola e Igor Zubeldia. L'Athletic di mister Edin, invece, deve fare a meno del portiere, del difensore Laporte e di

SAN SEBASTIAN, SPAGNA - 24 OTTOBRE: Mikel Oyarzabal della Real Sociedad esulta dopo aver segnato il suo primo gol su rigore durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Sociedad e Siviglia FC alla Reale Arena il 24 ottobre 2025 a San Sebastian, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Largo ai giovani

Marrero. Nel centrocampo saranno presenti Gorrotxategi e Turrientes con Marín, Soler, Zakharyan, Barrenetxea e Guedes in lizza per le quattro posizioni più offensive. A meno che l'allenatore non decida di utilizzare un altro giocatore della seconda squadra.

Matarazzo, quindi, dovrà dare spazio ai giovani ed anche a giocatori che, finora, hanno visto molto poco il terreno di gioco. In difesa potrebbe partire titolare Jon, fino ad adesso mai schierato, assieme al giovane Luken Beitia. Sulle fasce, invece, vedremo Fort e Aihen, mentre tra i pali ci sarà