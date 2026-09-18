Nella sua sfortunata carriera ha sofferto per un cronico problema al ginocchio.

Federico Iezzi
Mudryk

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Dal vincere la Champions League con il Chelsea di Drogba e Lampard è passato a giocare nella National League inglese. Di mezzo ha anche sofferto di depressione e subito un infarto. Questa è la storia di Sam Hutchinson ripresa dalla BBC, calciatore che attualmente gioca nell'AFC Wimbledon.

La storia di Sam Hutchinson: dalla Champions League ai dilettanti

Tra coloro che vinsero la Champions League del 2012 c'è un giocatore di cui, probabilmente, si ricordano in pochi: trattasi del centrocampista Sam Hutchinson, classe 1989. Prodotto del settore giovanile dei Blues, Hutchinson ha militato nel club londinese dal 2007 al 2012 sotto la guida anche di Mourinho e Carlo Ancelotti. Ed era in squadra anche nella storica finale di Monaco contro il Bayern, quando i Blues vinsero la loro prima storica Champions League sotto la guida di Roberto di Matteo. Il giocatore ha però ammesso alla BBC che rammenta quegli anni come un periodo di grandi rimpianti a causa di un problema cronico al ginocchio che ha minato la sua carriera.
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LONDRA, INGHILTERRA - 27 GENNAIO: Mateo Kovacic del Chelsea viene contrastato da Sam Hutchinson dello Sheffield Wednesday durante la partita del Quarto Turno di FA Cup tra Chelsea e Sheffield Wednesday a Stamford Bridge il 27 gennaio 2019 a Londra, Regno Unito. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

Un infortunio al ginocchio e un infarto

Era entrato nelle giovanili del club a sette anni ed aveva esordito come professionista in maglia blu, con Mourinho, quando aveva 17 anni. A 21, dopo che lo Special One lo aveva definito come uno dei giovani promettenti, fu praticamente costretto a fermarsi: "Avevo già giocato in prima squadra e Mourinho aveva detto cose incoraggianti su di me. Poi è arrivato l'infortunio ed è crollato tutto. Ero solo un ragazzino e mi trovavo solo e con tanti pensieri oscuri". Il giovane talento cercò aiuto e riuscì ad uscire dalla depressione. Nel 2011 tornò a giocare: brevemente con il Chelsea, poi in Championship: in particolare con lo Sheffield Wednesday. Ha anche vissuto delle esperienze all'estero: in Olanda con il Vitesse Arnhem e a Cipro con il Pafos.
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Ad oggi, dopo aver compiuto 37 anni ed essere diventato padre di tre figli, Hutchinson continua a giocare. Ha firmato un contratto ennale con il Farnham Town, squadra non professionistica, dopo aver superato un grave problema di salute. L'anno scorso giocava, infatti, nella League Two con l'AFC Wimbledon, che poi è stato promosso in League One. Ma nel corso della gara contro il Grimsby Town, Hutchinson segnò la rete decisiva che regalò i playoff alla sua squadra ed ebbe anche un infarto. Ci mise un mese a riprendersi, e ci volle una delicata operazione chirurgica, ma Hutchinson si salvò e tornò in forze per andare a Wembley a vedere i suoi compagni guadagnarsi la promozione.

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