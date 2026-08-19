Il calcio turco si prende la scena del mercato estivo. La Super Lig sta vivendo una sessione di trasferimenti particolarmente ambiziosa, con i principali club del Paese protagonisti di operazioni capaci di attirare l'attenzione degli appassionati di tutta Europa.

Non si tratta soltanto di qualche nome suggestivo: Fenerbahce, Besiktas e Trabzonspor hanno costruito rose profondamente rinnovate, andando a pescare soprattutto nei principali campionati europei. Un processo che può contribuire ad alzare il livello complessivo della competizione e a rendere il campionato turco ancora più interessante anche agli occhi del pubblico internazionale.

Greenwood, il colpo da 39 milioni

Il trasferimento simbolo dell'estate turca è probabilmente quello di

. Il club di Istanbul ha investito

per acquistare l'attaccante dal Marsiglia, trasformandolo nel principale investimento della sessione.

Ma il Fenerbahce non si è fermato qui.

La società ha aggiunto alla propria rosa anche Nathan Aké, prelevato dal Manchester City per circa 8 milioni, Vedat Muriqi, tornato in Turchia dal Mallorca per circa 15-16 milioni, e soprattutto Romelu Lukaku, arrivato dal Napoli per circa 6 milioni più bonus. Una campagna acquisti che restituisce immediatamente l'idea delle ambizioni del club, determinato a interrompere il dominio del Galatasaray e a tornare a vincere il campionato.

Romelu Lukaku al suo debutto col Fenerbahce nel match di Champions League tra Fenerbahce e Lione a Istanbul. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Besiktas, Trossard e Vlahovic fanno rumore

Anche il

ha deciso di rispondere con una serie di operazioni di grande impatto.

Il club bianconero ha portato in Turchia

, acquistato dall'Arsenal per

, mentre per la porta è arrivato Alexander Nübel e in altri reparti sono stati aggiunti giocatori come Salih Özcan e Kassoum Ouattara.

Il vero colpo a effetto, però, è stato Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha lasciato la Juventus a parametro zero e ha scelto il Besiktas nonostante l'interesse di importanti club europei. Il suo arrivo rappresenta un investimento soprattutto sul piano dell'ingaggio e delle ambizioni sportive: il giocatore ha firmato fino al 2029. Il risultato è una squadra che può contare su nomi abituati ai grandi palcoscenici europei, con l'obiettivo dichiarato di tornare a competere per il titolo.

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Salah porta il Trabzonspor sotto i riflettori

A rendere ancora più particolare questa finestra di mercato c'è poi

.

L'egiziano ha lasciato il Liverpool dopo nove stagioni e ha scelto il

, trasferendosi a parametro zero. Un'operazione che ha inevitabilmente acceso i riflettori internazionali sulla Super Lig.

Salah ha già fatto il suo debutto ufficiale nel campionato turco, entrando nella ripresa contro il Kasimpasa. Il suo arrivo rappresenta un'autentica operazione di immagine, ma anche sportiva: il Trabzonspor vuole competere ai vertici e contemporaneamente affrontare il proprio percorso europeo. La società ha inoltre seguito una strategia diversa rispetto a Fenerbahce e Besiktas, combinando giocatori di esperienza e giovani prospetti.

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Una Super Lig sempre più interessante

La Super Lig sta cercando di costruire una propria identità come

. La presenza di club storici, tifoserie estremamente appassionate e la possibilità di giocare nelle competizioni UEFA rappresentano elementi che rendono il calcio turco particolarmente attrattivo.

E non è un caso che quest'estate siano arrivati giocatori come Greenwood, Lukaku, Aké, Trossard, Vlahovic e Salah. Alcuni sono ancora nel pieno della propria carriera, altri hanno già alle spalle una lunga esperienza ai massimi livelli: tutti, però, portano con sé qualità, esperienza e soprattutto attenzione mediatica. Più giocatori di alto livello significa rose più profonde e competitive, partite potenzialmente più spettacolari e maggiore interesse internazionale.

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La sfida al Galatasaray è appena iniziata

Al centro della rivoluzione c'è soprattutto la volontà di

, campione di Turchia dal 2022.

Il Fenerbahce ha costruito una rosa estremamente ambiziosa, mentre il Besiktas ha risposto con diversi colpi importanti. Il Trabzonspor, invece, ha scelto un mix tra esperienza e giovani talenti, aggiungendo alla propria rosa un nome planetario come Salah.

La sensazione è che la Super Lig possa essere una delle competizioni da tenere d'occhio nella stagione 2026-27. Non soltanto per i grandi nomi arrivati, ma perché dietro questi acquisti sembra esserci la volontà concreta di alzare il livello dell'intero campionato e trasformarlo in una destinazione sempre più credibile per giocatori e appassionati.