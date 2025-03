L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha commentato la partita con il Rayo Vallecano

Mattia Celio 10 marzo 2025 (modifica il 10 marzo 2025 | 11:30)

Il Real Madrid riprende subito la marcia per la corsa al titolo. Dopo il ko contro il Betis Siviglia (2-1) i blancos ottengono un'importante vittoria per 2-1 contro il Rayo Vallecano grazie alle reti di Mbappe e Vinicius Jr, entrambe nel primo tempo. Con questi 3 punti la squadra di Carlo Ancelotti raggiunge momentaneamente il Barcellona in testa alla classifica, con i blaugrana che devono recuperare il match sospeso ieri contro l'Osasuna (a causa della scomparsa di un membro dello staff medico dei catalani). Una vittoria che soddisfa Re Carlo ma molto meno i tifosi madrileni che, ancora una volta in stagione, riempiono di fischi il Santiago Bernabeu. Proprio l'ex allenatore del Milan è intervenuto in conferenza stampo dopo il fischio finale.

Ancelotti: "Ci siamo difesi bene ed abbiamo evitato problemi" — Il Real Madrid si rialza immediatamente e rilancia la sfida al Barcellona per il titolo dopo la vittoria per 2-1 contro il Rayo Vallecano. Una vittoria che, per Carlo Ancelotti, poteva essere molto più larga. Come infatti ha dichiarato in conferenza stampa: "La sensazione è buona perché l’obiettivo era fare punti. Abbiamo avuto un ottimo primo tempo, in cui avremmo potuto concludere 3-0, ma abbiamo concluso 2-1. Nella seconda metà la situazione si è complicata un po'. Nel secondo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni. Al 75° minuto il punteggio è di 2-1 e una cosa bisogna fare: difendersi bene ed evitare problemi. Ci siamo difesi bene ed abbiamo evitato problemi, ma capisco che ai tifosi non sia piaciuta l'ultima parte".

Non è stato sicuramente una delle partite migliori dei blancos ma, come ha spiegato Ancelotti, la sua squadra ha dovuto fare i conti con la fatica dovuto alla sfida di Champion League dello scorso martedì contro l'Atletico Madrid: "Dobbiamo tenere conto che ci sono anche tante squadre che hanno giocato in Champions League e che ieri e oggi non hanno vinto - ha dichiarato Re Carlo - L'Inter ha sofferto contro il Monza, il Liverpool contro il Southampton, il Leverkusen ha perso, il Bayern ha perso. È molto difficile preparare questo tipo di partite, soprattutto contro una squadra che lotta e gioca con intensità come il Rayo. Ripeto, il primo tempo è stato molto buono".

Adesso testa alla Champions League — Il Real Madrid non avrà il tempo per riposarsi. Mercoledì 12 marzo i blancos saranno nuovamente in campo per la partita di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid (oggi clamorosamente battuto 2-1 dal Getafe). Nella sfida al Civitas Metropolitano, Carlo Ancelotti avrà tutti i suoi campioni a disposizione nonostante qualcuno abbia avvertito qualche fastidio o stanchezza nella partita di oggi: "Modrić si riprenderà, ha concluso bene la partita. Ero un po' stanco, come tutti, perché era una partita impegnativa. Vini Jr. e Mbappé hanno segnato due gol spettacolari. Fino al 70° minuto hanno giocato molto bene, hanno avuto l'opportunità di portarsi sul 3-1. Quando penso di dover difendere, tolgo gli attaccanti, per me non c'è problema a toglierli. Ho sottratto loro minuti, come a Rodrygo , e questo sarà positivo per la partita di mercoledì".

Al momento gli unici in dubbio per la sfida contro la squadra di Simeone, come riporta il quotidiano Marca, sarebbero Rudiger e Courtois, ma Re Carlo si dice ottimista: "Courtois ha un piccolo problema, ma penso che si riprenderà rapidamente per mercoledì. Rüdiger negli ultimi giorni ha avuto l'influenza. Speriamo possa recuperare". Piccolo attimo di paura per Jude Bellingham, inquadrato in panchina con una borsa di ghiaccio: "Ha avuto una botta, ma niente di grave".