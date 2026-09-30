Due gol e un assist nella vittoria della Spagna contro la Croazia: Yamal è sempre più trascinatore
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Un'altra notte da incorniciare per Lamine Yamal, che continua a prendersi la scena anche con la maglia della Spagna. Il giovane talento del Barcellona è stato ancora una volta decisivo, trascinando la Nazionale di Luis de la Fuente alla netta vittoria per 4-1 contro la Croazia. Dopo aver aperto le marcature nei primi minuti, proprio come accaduto qualche giorno fa contro l'Inghilterra, Yamal ha completato la sua serata da protagonista con una doppietta e un assist, numeri che gli hanno permesso anche di scrivere un'altra pagina di storia con la Spagna.
Yamal, doppietta decisiva e nuovo record con la NazionaleSono bastati appena due minuti a Yamal per sbloccare la gara contro la Croazia. Il talento spagnolo dopo aver raccolto l'assist di Baena ha fatto partire una conclusione a giro che non ha lasciato scampo a Livakovic. Dopo il momentaneo pareggo dei croati, è sempre il diciannovenne spagnolo a prendere in mano la squadra: si sposta sulla destra e serve un pallone preciso con il piede debole, permettendo a Pubill di insaccare di testa. Nella ripresa, al 63', arriva anche la seconda firma personale che chiude virtualmente la partita: dopo uno scambio stretto con Pedri, il talento spagnolo si libera sulla destra e trova la rete da posizione defilata.
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Numeri da Pallone d'Oro anche con il BarcellonaSe con la Spagna Yamal continua a stupire, anche con il Barcellona i numeri sono quelli di un giocatore già da Pallone d’Oro. Il talento blaugrana ha iniziato la nuova stagione con un rendimento impressionante, collezionando 7 gol e 4 assist nelle prime 7 gare di campionato. Nonostante le prestazioni di questo inizio stagione non possano essere prese in considerazione per il Pallone d'Oro 2026, il classe 2007 non ha nascosto di credere nelle proprie possibilità, commentando in alcune interviste recenti di aver fatto un lavoro “incredibile” con il Barça e con la Nazionale e di avere “molte possibilità” di vincere il premio.
Nonostante la giovanissima età, Lamine Yamal continua così a macinare gol, assist, record e prestazioni da protagonista, raccontando la crescita di un giocatore che nonostante quanto già conquistato, continua a puntare sempre più in alto.
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