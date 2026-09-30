Un'altra notte da incorniciare per Lamine Yamal, che continua a prendersi la scena anche con la maglia della Spagna. Il giovane talento del Barcellona è stato ancora una volta decisivo, trascinando la Nazionale di Luis de la Fuente alla netta vittoria per 4-1 contro la Croazia. Dopo aver aperto le marcature nei primi minuti, proprio come accaduto qualche giorno fa contro l'Inghilterra, Yamal ha completato la sua serata da protagonista con una doppietta e un assist, numeri che gli hanno permesso anche di scrivere un'altra pagina di storia con la Spagna.

Yamal, doppietta decisiva e nuovo record con la Nazionale

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Numeri da Pallone d'Oro anche con il Barcellona

Sono bastati appenaa Yamal per sbloccare la gara contro la Croazia. Il talento spagnolo dopo aver raccolto l'assist diha fatto partire una conclusione a giro che non ha lasciato scampo a. Dopo il momentaneo pareggo dei croati, è sempre il diciannovenne spagnolo a prendere in mano la squadra: si sposta sulla destra e serve un pallone preciso con il piede debole, permettendo adi insaccare di testa. Nella ripresa, al 63', arriva anche la seconda firma personale che chiude virtualmente la partita: dopo uno scambio stretto con, il talento spagnolo si libera sulla destra e trova la rete da posizione defilata.Con la doppietta alla Croazia, Yamal porta asegnati con la Spagna e a. Un bottino che gli permette di scrivere ancora una volta il proprio nome nella storia della Nazionale: a soli 19 anni, infatti, ha raggiunto quota dieci gol con la maglia della Roja, diventando il più giovane di sempre a tagliare questo traguardo. Un altro record che certifica la crescita esponenziale del talento spagnolo e ilche sta avendo nelle prestazioni della Spagna.Se con la Spagna Yamal continua a stupire, anche con il Barcellona i numeri sono quelli di un giocatore già da Pallone d’Oro. Il talento blaugrana ha iniziato la nuova stagione con un rendimento impressionante, collezionandonelle prime 7 gare di campionato. Nonostante le prestazioni di questo inizio stagione non possano essere prese in considerazione per il, il classe 2007 non ha nascosto di credere nelle proprie possibilità, commentando in alcune interviste recenti di aver fatto un lavoro “incredibile” con il Barça e con la Nazionale e di avere “molte possibilità” di

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Lamine Yamal del FC Barcelona festeggia il quarto gol della sua squadra durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord, disputata al Camp Nou il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Judit Cartiel/Getty Images)

Nonostante la giovanissima età, Lamine Yamal continua così a macinare gol, assist, record e prestazioni da protagonista, raccontando la crescita di un giocatore che nonostante quanto già conquistato, continua a puntare sempre più in alto.