Attorno a Davide Ancelotti c'è polemica dopo la sconfitta del suo Lille contro l'Arsenal. Il 3-0 rimediato all' Emirates Stadium, nella seconda giornata della Champions League, ha provocato una dura reazione di Christophe Dugarry, che ai microfoni di RMC ha contestato apertamente la prestazione della formazione francese e le dichiarazioni rilasciate dal suo allenatore al termine della partita.

"Vergognoso fare una partita così"

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Le parole dell'ex attaccante francese sono state particolarmente dure.ha contestato la mancanza di iniziativa del Lille, sottolineando come partecipare alladebba significare anche provare a giocare a viso aperto contro avversari di alto livello. "Quando hai la possibilità di giocare la Champions, guardi il calendario e dici: Andiamo all'Emirates, ci divertiamo, siamo felici", ha dichiarato Dugarry,Il passaggio più polemico riguarda però la reazione didopo il fischio finale.per il piano partita scelto, nonostante la pesante sconfitta. Una posizione che ha fattol'ex campione del mondo. "Povero calcio, povero allenatore, è vergognoso fare una partita così", queste sono state le parole di Dugarry.

L'ex nazionale francese ha poi rincarato la dose, mettendo in discussione l'ambizione mostrata dal Lille in una competizione così importante come la Champions League. Il suo messaggio è chiaro: perdere contro l'Arsenal è comprensibile, ma non senza provare a costruire qualcosa. "Ci sta perdere la partita contro l'Arsenal, ma fai qualcosa in campo! Non è impossibile!". Il confronto tra Dugarry e Ancelotti mette in evidenza due interpretazioni differenti della stessa partita. Per il tecnico italiano la strategia difensiva aveva permesso alla sua squadra di rimanere a lungo in partita, prima che l'aumento d'intensità della squadra inglese facesse saltare gli equilibri.

Everton - OSC Lille - Amichevole precampionato

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 15 AGOSTO: Davide Ancelotti, allenatore del Lille, durante l'amichevole precampionato tra Everton e OSC Lille all'Hill Dickinson Stadium, il 15 agosto 2026 a Liverpool, nel Regno Unito. (Foto di Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Nonostante le difficoltà iniziali in Champions League, il cammino del Lille in questo avvio di stagione è positivo. Nel campionato francese è al secondo posto in classifica, a pari merito con lo Stade Rennais, con 13 punti in 6 partite. Nella massima competizione europea ha invece perso anche la partita d'esordio, in casa, contro il Real Betis, ed è quindi ancora a 0 punti.

Davide Ancelotti e la squadra faranno di tutto per continuare l'ottimo percorso in campionato e dare anche una svolta alla Champions, cercando di mostrare personalità e ambizione, come spera anche Christophe Dugarry. Il prossimo confronto sarà con il Galatasaray, dove il Lille proverà a vincere per muovere la classifica europea.