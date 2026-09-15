Tra le squadre che hanno iniziato molto bene la stagione calcistica 2026/2027 figura il Lille. La squadra appena menzionata, infatti, si trova al primo posto della Ligue 1 avendo collezionato dieci punti su dodici disponibili. Per di più, anche il Monaco e lo Stade Rennais hanno ottenuto gli stessi punti nelle prime quattro giornate della massima divisione francese. Se i Douges stanno facendo bene, parte del merito è anche del nuovo tecnico che risponde al nome di Davide Ancelotti, figlio di Carlo del quale per diverse stagioni è stato vice nelle varie squadre che il padre ha allenato.

L'ottimo inizio di stagione del Lille di Davide Ancelotti

Dal mese di luglio fino al termine dello scorso anno, Ancelotti ha vissuto la sua esperienza da allenatore sulla panchina di una squadra professionistica. Il primo club che ha allenato è stato il, squadra della massima divisione brasiliana. Con il club di Rio de Janeiro, il figlio d'arte ha ottenuto, tra tutte le competizioni,vittorie,pareggi edsconfitte. Da pochi mesi, invece, il 37enne ha iniziato la sua avventura sulla panchina del Lille. A parte la sconfitta pernella prima giornata dellacontro il Betis Siviglia , la sua squadra non ha mai perso.

Infatti, nelle prime quattro partite della Ligue 1 i Douges hanno ottenuto tre vittorie contro Angers (0-2), Tolosa (0-1) e Troyes (2-0) ed alla seconda giornata della competizione ha pareggiato 2-2 contro il Paris Saint-Germain che detiene il titolo di Campione di Francia. Tra l'altro, Carlo Ancelotti ha allenato il club parigino dal mese di dicembre del 2011 fino alla fine della stagione 2012/2013, durante la quale ha vinto il campionato. In quegli anni, Davide faceva parte dello staff del padre in qualità di preparatore atletico e, recentemente, ha raccontato che, nonostante i tanti campioni in rosa, anche il Psg aveva bisogno del tempo per giocare come squadra.

Liverpool, Inghilterra - 15 agosto 2026: Davide Ancelotti, allenatore del Lille, osserva durante l'amichevole tra Everton e Lille all'Hill Dickinson Stadium. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Parlando dei suoi primi mesi coi Douges, Ancelotti ha dichiarato: "Ottenere risultati è molto importante, ma penso che possiamo e dobbiamo fare di meglio. Comunque sono molto contento di essere qui e mi sto trovando bene. Prima del mio arrivo è stato fatto un lavoro ottimo che rispetto. Non voglio stravolgere le cose".

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In seguito, ha parlato del gioco della sua squadra: "Voglio che giochino con energia, disciplina e coraggio. Le tre cose importanti sono: non perdere palla, rinconquistarla subito ed essere organizzati". Infine, ha parlato delche porta: "Io sono contento di essere un Ancelotti. Ho imparato dai migliori, ma non voglio paragonarmi a mio padre perché devo scrivere la mia storia".