Dove vedere Brest-Paris Saint Germain in diretta TV e streaming

La Ligue 1 regala un match da non perdere questo weekend: il sorprendente Brest affronta un Paris Saint-Germain che ha soli due punti in classifica, ma reduce da una goleada ai danni dello Slovan Bratislava in Champions League
Domenica alle 20:45 lo Stade Francis-Le Ble ospita una sfida che racconta due stagioni agli antipodi: da un lato il Brest, tra le poche squadre ancora imbattute nel campionato francese, dall'altro un Paris Saint-Germain che fatica a ingranare nonostante il blasone. I bretoni occupano attualmente la settima posizione con 5 punti, frutto di due pareggi e una vittoria, mentre i parigini si trovano molto più indietro, tredicesimi a quota 2, ancora a secco di successi dopo tre turni. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BREST-PARIS SAINT-GERMAIN IN STREAMING SU BET365.
Un confronto che mette di fronte due momenti opposti: la squadra di casa vuole consolidare un avvio sorprendente e magari rientrare stabilmente nella zona alta della classifica, mentre il PSG di Luis Enrique è chiamato a una reazione immediata per non perdere ulteriormente terreno dalle posizioni che contano, forte però di una qualità di rosa che resta superiore a quella di quasi tutte le avversarie del torneo francese. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.
Dove vedere Brest-Paris Saint Germain in diretta TV e streamingLa sfida tra Brest e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique sarà disponibile su Ligue 1+, canale che trasmette il campionato francese. Il match però sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizierà alle 20:45 di domani, domenica 13 settembre e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Ligue 1 e trovare Brest-Paris Saint-Germain tra gli appuntamenti di giornata.
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Brest-Paris Saint Germain: data, orario e informazioni sulla partitaLa sfida si giocherà il 13 settembre alle 20:45.
- Partita: Brest-Paris Saint Germain
- Competizione: Ligue 1
- Data: domenica 13 settembre
- Orario: 20:45
- Stadio: Stade Francis-Le Ble
- Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù
Il Brest sta stupendo in Ligue 1 ma adesso si troverà davanti la squadra campione d'Europa, reduce da un 6-1 inflitto contro lo Slovan Bratislava.
Il momento di forma del BrestIl successo per 2-1 sul campo del Le Havre ha rappresentato la prima vittoria stagionale dei bretoni, arrivata dopo i pareggi contro Le Mans e Tolosa nelle prime due giornate. Un bottino di 5 punti che permette alla squadra di guardare con fiducia al proseguo del campionato, dopo un dodicesimo posto finale nella stagione precedente che aveva lasciato l'ambiente con voglia di rivalsa. Sul piano dei numeri, il Brest è la formazione che ha prodotto più conclusioni verso la porta in tutta la Ligue 1, pur avendo sempre incassato almeno una rete in ciascuna delle gare giocate finora.
Il momento di forma del Paris Saint-GermainIl ko interno contro il Monaco, arrivato con il punteggio di 2-1, ha certificato l'inizio complicato dei campioni di Francia in questa Ligue 1. Tre giornate e ancora nessuna vittoria per la squadra di Luis Enrique, che ai due pareggi iniziali contro Rennes e Lille ha fatto seguire anche la prima sconfitta stagionale. Un avvio che stona con il valore della rosa, decisamente superiore a quello di gran parte delle concorrenti del campionato francese, e che rende ancora più urgente una svolta immediata. Qualche segnale incoraggiante, però, arriva dalla Champions League, dove i parigini hanno rifilato un pesante 6-1 allo Slovan Bratislava.
La chiave tattica della partitaIl Brest è una squadra che sta dimostrando di non essere una semplice meteora: gioca bene, vince, produce parecchio nella zona offensiva. Proprio per questo motivo, però, potrebbe avere difficoltà contro il Paris Saint-Germain, dato che in attacco la squadra della capitale ha delle vere e proprie schegge che partendo in contropiede non lasciano scampo. La squadra di Lachuer dovrà gestire bene la fase difensiva, dato che gli ospiti hanno recentemente segnato ben sei gol in Champions League e sono soliti a goleade contro le squadre che giocano a viso aperto.
Le probabili formazioni di Brest-Paris Saint Germain
In casa Brest, Lachuer dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con il blocco arretrato che ha reso possibile l'ultimo successo. Sull'altro fronte, Luis Enrique punta sul consueto 4-3-3, con il terzetto offensivo che rappresenta il vero punto di forza dei parigini e un centrocampo a tre pensato per garantire equilibrio e qualità nella costruzione.
Brest (4-2-3-1): Selvik; Lala, Le Guen, G. Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; K. Balde, K. Doumbia, Mboup; Ajorque. Allenatore: Lachuer
Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, L. Hernandez, N. Mendes; J. Neves, Beraldo, Mayulu; D. Doue, O. Dembele, Godts. Allenatore: Luis Enrique
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