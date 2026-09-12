Domenica alle 20:45 lo Stade Francis-Le Ble ospita una sfida che racconta due stagioni agli antipodi: da un lato il Brest, tra le poche squadre ancora imbattute nel campionato francese, dall'altro un Paris Saint-Germain che fatica a ingranare nonostante il blasone. I bretoni occupano attualmente la settima posizione con 5 punti, frutto di due pareggi e una vittoria, mentre i parigini si trovano molto più indietro, tredicesimi a quota 2, ancora a secco di successi dopo tre turni. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI BREST-PARIS SAINT-GERMAIN IN STREAMING SU BET365.

Un confronto che mette di fronte due momenti opposti: la squadra di casa vuole consolidare un avvio sorprendente e magari rientrare stabilmente nella zona alta della classifica, mentre il PSG di Luis Enrique è chiamato a una reazione immediata per non perdere ulteriormente terreno dalle posizioni che contano, forte però di una qualità di rosa che resta superiore a quella di quasi tutte le avversarie del torneo francese. Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming del match. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Brest-Paris Saint Germain in diretta TV e streaming

Come accedere allo streaming di Brest-Paris Saint Germain

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La sfida tra Brest e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique sarà disponibile su, canale che trasmette il campionato francese. Il match però sarà disponibile anche in diretta streaming nei palinsesti di, Vincitù, Goldbet e Lottomatica.di domani,e potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore. Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al, selezionare la Ligue 1 e trovaretra gli appuntamenti di giornata.

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Brest-Paris Saint Germain: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Brest-Paris Saint Germain

: Brest-Paris Saint Germain Competizione : Ligue 1

: Ligue 1 Data : domenica 13 settembre

: domenica 13 settembre Orario : 20:45

: 20:45 Stadio : Stade Francis-Le Ble

: Stade Francis-Le Ble Streaming verificato: Bet365, Lottomatica, Goldbet e Vincitù

La sfida si giocherà il

Il Brest sta stupendo in Ligue 1 ma adesso si troverà davanti la squadra campione d'Europa, reduce da un 6-1 inflitto contro lo Slovan Bratislava.

Il momento di forma del Brest

Il momento di forma del Paris Saint-Germain

Il successo perha rappresentato la prima vittoria stagionale dei bretoni, arrivata dopo i pareggi contro Le Mans e Tolosa nelle prime due giornate. Un bottino diche permette alla squadra di guardare con fiducia al proseguo del campionato, dopo un dodicesimo posto finale nella stagione precedente che aveva lasciato l'ambiente con voglia di rivalsa. Sul piano dei numeri, ilè la formazione che ha, pur avendo sempre incassato almeno una rete in ciascuna delle gare giocate finora.Ilinterno contro il, arrivato con il punteggio di 2-1, ha certificato l'inizio complicato dei campioni di Francia in questa. Tre giornate e ancora nessuna vittoria per la squadra di, che ai due pareggi iniziali contro Rennes e Lille ha fatto seguire anche la prima sconfitta stagionale. Un avvio che stona con il valore della rosa, decisamente superiore a quello di gran parte delle concorrenti del campionato francese, e che rende ancora più urgente una. Qualche segnale incoraggiante, però, arriva dalla, dove i parigini hanno rifilato un pesante 6-1 allo Slovan Bratislava.

SALISBURGO, AUSTRIA - 12 AGOSTO: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, parla con Fabian Ruiz dopo la vittoria della loro squadra nella partita di Supercoppa UEFA 2026 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa allo Stadion Salisburgo il 12 agosto 2026 a Salisburgo, Austria. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Le probabili formazioni di Brest-Paris Saint Germain

Ilè una squadra che sta dimostrando di non essere una semplice meteora: gioca bene, vince, produce parecchio nella zona offensiva. Proprio per questo motivo, però, potrebbe avere difficoltà contro il, dato che in attacco la squadra della capitale ha delle vere e proprie schegge che partendo in contropiede non lasciano scampo. La squadra didovrà gestire bene la, dato che gli ospiti hanno recentemente segnato ben sei gol in Champions League e sono soliti a goleade contro le squadre che giocano a viso aperto.

In casa Brest, Lachuer dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con il blocco arretrato che ha reso possibile l'ultimo successo. Sull'altro fronte, Luis Enrique punta sul consueto 4-3-3, con il terzetto offensivo che rappresenta il vero punto di forza dei parigini e un centrocampo a tre pensato per garantire equilibrio e qualità nella costruzione.

Brest (4-2-3-1): Selvik; Lala, Le Guen, G. Lloris, Locko; Chotard, Magnetti; K. Balde, K. Doumbia, Mboup; Ajorque. Allenatore: Lachuer

Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi, L. Hernandez, N. Mendes; J. Neves, Beraldo, Mayulu; D. Doue, O. Dembele, Godts. Allenatore: Luis Enrique