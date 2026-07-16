Messi, lo hai fatto ancora! Esultanza liberatoria e finale conquistata

La semifinale mondiale tra Argentina e Inghilterra continua a far discutere anche a distanza di ore dal fischio finale. Se in Sudamerica si festeggia la qualificazione dell’Albiceleste alla finale, in Inghilterra il clima è decisamente diverso.

A incendiare ulteriormente il dibattito è stato il quotidiano britannico The Telegraph, che ha pubblicato un lungo approfondimento dal titolo eloquente: “All 31 dirty tricks Argentina unleashed on England”, ovvero “Tutti i 31 trucchi sporchi utilizzati dall’Argentina contro l’Inghilterra”.

L'Argentina nel ciclone, il duro attacco dei quotidiani inglesi

L'articolo propone una vera e propria cronologia minuto per minuto di episodi che, secondo il giornale inglese, dimostrerebbero come la squadra di Lionel Scaloni abbia fatto ricorso a provocazioni, perdite di tempo, falli tattici e comportamenti antisportivi per innervosire gli avversari e spezzare il ritmo della partita.

Nel mirino finiscono praticamente tutti i protagonisti argentini. Già nei primi minuti vengono evidenziati interventi duri di Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernandez e Giuliano Simeone ai danni dei giocatori inglesi. Proprio Simeone è uno dei nomi più citati nell'analisi del Telegraph, che gli attribuisce diversi episodi provocatori nel corso della gara.

Non mancano riferimenti a Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino viene accusato di aver reagito con un calcio nei confronti di Djed Spence dopo un contrasto e successivamente di aver spinto Jude Bellingham verso i cartelloni pubblicitari durante un'azione a bordo campo.

Tra gli episodi più contestati figurano anche il secondo pallone lanciato in campo dalla panchina argentina per ritardare una rimessa inglese, le proteste continue nei confronti dell'arbitro, le presunte perdite di tempo nel finale e l'esultanza di Cristian Romero, che secondo il quotidiano avrebbe urlato in faccia a Jordan Pickford dopo il gol del vantaggio argentino.

🚨📰 𝗡𝗘𝗪: English outlet The Telegraph has published a minute-by-minute breakdown titled: "All 31 dirty tricks Argentina unleashed on England."



• 1' — Alexis Mac Allister caught Elliot Anderson late while pressing him.



• 2' — Leandro Paredes needlessly pushed Jude… pic.twitter.com/DjW6HH57PL — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026

Il caso nel post-partita

Il Telegraph si sofferma persino sul post partita, citando la tensione scoppiata tra i giocatori delle due squadre al termine dell'incontro e la foto dell'Argentina con uno striscione recante la scritta, riferimento alla storica disputa territoriale tra Argentina e Regno Unito sulle Isole Falkland.

L'articolo ha rapidamente fatto il giro del web, dividendo tifosi e appassionati. Da una parte chi accusa il giornale inglese di aver reagito con eccessiva amarezza all'eliminazione dell'Inghilterra. Dall'altra chi ritiene che l'Argentina abbia effettivamente interpretato la partita con grande aggressività, al limite del regolamento. Di certo, la rivalità tra Argentina e Inghilterra continua a essere una delle più accese del calcio mondiale. E anche questa semifinale, a giudicare dalle reazioni, è destinata a lasciare strascichi ben oltre il risultato maturato sul campo.