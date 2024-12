Le certezze di Simeone e i dubbi di Flick: le probabili formazioni di Atlético-Barça

L'Atlético Madrid si prepara ad affrontare il Barcellona allo stadio Lluís Companys di Montjuïc, in una terra dove difficilmente ha trovato fortuna. Quest'affermazione per certi versi potrebbe far storcere il naso, dato che proprio al Camp Nou la squadra di Simeone ha conquistato il titolo di Campione di Spagna nel 2014; però, in quell'occasione, bastò il pareggio per ottenere la gloria. Infatti, se si tiene conto dell'ultima volta in cui l'Atlético ha sconfitto il Barcellona in casa sua, in Liga, bisogna tornare parecchio indietro sulla linea del tempo e arrivare alla stagione 2005/2006.