La vigilia dei Mondiali è il teatro delle marionette, dietro le quinte i potenti del calcio del Real Madrid lavorano già alla stagione che verrà. Sembra un tempo lontano, ma in realtà tra due mesi circa è già tempo di campionati. Il Manchester City starebbe valutando azioni legali dopo le clamorose dichiarazioni di Enrique Riquelme, imprenditore spagnolo candidato alla presidenza del Real Madrid, che ha promesso l'acquisto di Erling Haaland in caso di vittoria alle prossime elezioni del club spagnolo.

Le elezioni del Real Madrid: collezione di figurine e politica

Enrique Riquelme, Chairman of Cox Energy - Ph Getty Images

La vicenda è esplosa durante una trasmissione televisiva in Spagna, dove Riquelme ha mostrato una maglia del Real Madrid con il nome di Haaland e un bel numero 9. Da fare invidia alle bancarelle fuori dallo stadio. Il candidato presidente ha affermato che l'attaccante norvegese del City sarebbe pronto a trasferirsi al Santiago Bernabéu. Il candidato ha inoltre affermato che esisterebbe una clausola contrattuale che faciliterebbe l'operazione. Dopo Rodri, già menzionato nei giorni scorsi, ecco anche Haaland che nell'immaginario dei tifosi andrebbe a completare un tridente d'attacco surreale con Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Forse nemmeno quando giocavamo alla PlayStation siamo riusciti ad avere un attacco del genere.

Come ha reagito il Manchester City

Erling Haaland del Manchester City reagisce durante la partita della sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e Manchester City allo stadio Santiago Bernabéu il 10 dicembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)

La risposta del Manchester City non si è fatta attendere. Attraverso un portavoce, il club inglese ha smentito categoricamente le affermazioni provenienti dalla Spagna, definendole prive di fondamento. I Citizens hanno sottolineato che Haaland è legato al club da un contratto a lungo termine e che non esiste alcuna clausola che consenta un trasferimento automatico al Real Madrid. Oltre alla smentita, il City ha espresso forte irritazione per l'utilizzo dell'immagine del proprio calciatore in un contesto elettorale, lasciando intendere di essere pronto a ricorrere alle vie legali per tutelare i propri interessi e quelli del giocatore. Anche l'entourage di Haaland ha preso posizione. L'agente Rafaela Pimenta e il padre dell'attaccante, Alfie Haaland, hanno respinto le indiscrezioni, definendo non veritiere le dichiarazioni circolate nelle ultime ore.

La risposta di Florentino Pérez