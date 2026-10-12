Rafael Leao si prepara a una notte europea che può rappresentare la prima vera svolta della sua stagione. Alla vigilia della sfida di Champions tra Galatasaray e Barcellona, il vice allenatore del club turco, Ismael Garcia, ha acceso i riflettori sull'attaccante portoghese, aspettandosi da lui una prestazione di alto livello contro una delle squadre più prestigiose e forti del continente. Il tecnico ha raccontato di essere rimasto colpito non soltanto dalle qualità tecniche del giocatore, già affrontato in passato, ma anche dalle sue doti umane e dalla capacità di integrarsi rapidamente nel gruppo. Qualità mai messe in dubbio nel suo periodo milanista. Le aspettative sono alte e la partita contro i blaugrana potrebbe diventare l'occasione giusta per lasciare il segno. Garcia, però, sa bene quanto sia complicato affrontare il Barça e non nasconde le difficoltà dell'appuntamento europeo.

Garcia avvisa il Barça e lancia Leao: "Affrontarli è come andare dal dentista"

Leao è atteso alla prova del nove in. Alla vigilia della sfida tra, in programma martedì 13 ottobre, il vice allenatore della squadra turca, Garcia, ha espresso fiducia nelle possibilità dell'attaccante portoghese, augurandosi che proprio contro i blaugrana possa arrivare la sua prima grande notte europea con il nuovo club. Garcia conosce già le qualità del giocatore, affrontato quando i due militavano in competizioni diverse rispetto all'attuale esperienza. Ma a sorprenderlo, in questa fase iniziale della stagione, è stato soprattutto l'aspetto umano: "Quando si parla di giocatori di questo livello, sono poche le cose che ci sorprendono perché hanno già dimostrato così tanto che li conosciamo molto bene".

ISTANBUL, TURCHIA - 13 SETTEMBRE: Rafael Leao del Galatasaray osserva il gioco durante la partita della Super League turca 2026/27 tra Galatasaray SK e Kocaelispor al Rams Park Stadium, il 13 settembre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Poi il tecnico ha aggiunto di essere rimasto colpito dalla disponibilità di Leao e dalla sua capacità di integrarsi con allenatore, compagni e staff. Il messaggio più significativo riguarda però le aspettative per la sfida contro il Barcellona. "Speriamo che la partita contro il Barcellona sia la sua prima grande partita. Ha già offerto delle ottime prestazioni, speriamo che questa sia davvero la sua prima grande partita", ha dichiarato Garcia, indicando chiaramente quale contributo si aspetta dal portoghese. La strada, tuttavia, è in salita. Il vice allenatore del Galatasaray ha descritto con una battuta la difficoltà di affrontare la formazione catalana: "In fin dei conti, giocare contro il Barça è come andare dal dentista: sai che farà male, ma devi andarci e sopportarlo al meglio".