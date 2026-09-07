Il Leicester City continua a vivere una fase complicata, lontana dai giorni in cui la favola della Premier League aveva conquistato il mondo. La crisi delle Foxes non riguarda soltanto i risultati: è il segnale di un club che fatica a ritrovare stabilità, identità e una direzione convincente.

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C'era una volta la favola del Leicester

Il punto più basso è arrivato il 5 settembre, con il pesantissimo 0-4 casalingo contro l’. Una sconfitta che ha cancellato l’entusiasmo per il precedente successo sul Plymouth e lasciato il Leicester al 17° posto in, con appena cinque punti nelle prime cinque giornate. Il confronto con il passato è inevitabile.

Dieci anni fa le Foxes si preparavano a giocare la Champions League dopo l’incredibile titolo del 2016; oggi si trovano nel terzo livello del calcio inglese, nella posizione più bassa della loro storia nella Football League. La doppia retrocessione e i problemi economici hanno trasformato una delle favole più belle del calcio moderno in una caduta difficile da arrestare.

LEICESTER, INGHILTERRA - 16 MAGGIO: (Da sinistra a destra) Claudio Ranieri, allenatore del Leicester City, e il capitano Wes Morgan, anch'egli del Leicester City, mostrano il trofeo ai tifosi durante la parata del pullman celebrativo della vittoria della Premier League, il 16 maggio 2016 a Leicester, in Inghilterra. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Tutti in discussione, panchina di Russel Martin già a rischio?

Ancheè già sotto pressione. Il tecnico, arrivato in estate, ha ottenuto una sola vittoria in campionato e il suo calcio basato sul possesso non sta producendo i risultati sperati. Dopo il ko contro l’, i tifosi hanno contestato sia l’allenatore sia la dirigenza, chiedendo un cambio di rotta. Sul fronte societario, le indiscrezioni su una possibile vendita del club aggiungono ulteriore incertezza. Il Leicester deve ricostruire un progetto sostenibile, ritrovare fiducia e dimostrare che la risalita non è soltanto un obiettivo dichiarato. La prossima trasferta contro lo Stockport sarà già un banco di prova importante: per le Foxes, il tempo delle promesse sta lasciando spazio alla necessità di risposte concrete.