Leicester in Championship, Vardy è una furia: “Non ci sono scuse. Stagione imbarazzante”

Tra chi si prende le responsabilità della debacle, c'è Jamie Vardy, che ha deciso di tirare fuori tutti i pensieri negativi partoriti nell'arco della stagione: "A questo punto, non so nemmeno cosa dire. Non ho parole che possano esprimere la mia rabbia e tristezza per come è andata questa stagione. Non ci sono scuse. Collettivamente, come giocatori e come club, abbiamo fallito. Semplicemente non c'è modo di nascondersi, e mi rifiuto di prendere in considerazione qualsiasi suggerimento in tal senso. Essendo in questo club da così tanto tempo, abbiamo vissuto tanti momenti felici e successi, e questa stagione è stata solo un disastro e, per me personalmente, un vero imbarazzo. Fa male, e so che anche voi lo state provando. Ai tifosi: mi dispiace."