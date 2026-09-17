La squadra giallorossa non vuole perdere lo status conquistato nella stagione passata: sulla panchina siederà il secondo del tecnico esonerato
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Il Lens è una delle prime squadre della stagione calcistica a cambiare tecnico dopo appena 4 giornate di campionato. In Italia, c'è già stato un assaggio di questa pratica con le panchine traballanti e poi cadute immediatamente di Fabio Grosso con la Fiorentina e di Domenico Tedesco con il Bologna. Tuttavia, in Francia, la situazione è ancora più assurda. Il Lens è stata senza dubbio la squadra rivelazione della stagione passata. I giallorossi hanno condotto un'annata semplicemente miracolosa sotto la guida di Pierre Sage, che dopo aver trascinato i suoi al secondo posto in solitaria di Ligue 1, ha impreziosito la stagione con la vittoria della Coppa di Francia. Tuttavia, il tecnico francese ha deciso di lasciare il Lens in estate per accasarsi nella più ricca Premier League, col Crystal Palace, campione dell'ultima Conference League. Al suo posto era giunto Dino Toppmöller, allenatore dell'avanguardia calcistica tedesca.
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Toppmöller veniva da un esonero con l'Eintracht Francoforte, nonostante avesse condotto il club in Champions League nella stagione 2024-2025. Il suo calcio proattivo sembrava adattarsi perfettamente all'aggressiva difesa a 3 proposta da Sage nell'anno passato. I dirigenti del Lens sembravano dunque aver pescato ancora bene in panchina, considerando anche la vecchia chiamata di Franck Haise. Tuttavia, dopo la Supercoppa di Francia conquistata contro il PSG, qualcosa sembra essersi rotto con il tecnico tedesco (si vocifera di un caso sull'uscita di un collaboratore di Toppmöller) e così è giunto l'esonero precoce.
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