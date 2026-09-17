Il Lens è una delle prime squadre della stagione calcistica a cambiare tecnico dopo appena 4 giornate di campionato. In Italia, c'è già stato un assaggio di questa pratica con le panchine traballanti e poi cadute immediatamente di Fabio Grosso con la Fiorentina e di Domenico Tedesco con il Bologna. Tuttavia, in Francia, la situazione è ancora più assurda. Il Lens è stata senza dubbio la squadra rivelazione della stagione passata. I giallorossi hanno condotto un'annata semplicemente miracolosa sotto la guida di Pierre Sage, che dopo aver trascinato i suoi al secondo posto in solitaria di Ligue 1, ha impreziosito la stagione con la vittoria della Coppa di Francia. Tuttavia, il tecnico francese ha deciso di lasciare il Lens in estate per accasarsi nella più ricca Premier League, col Crystal Palace, campione dell'ultima Conference League. Al suo posto era giunto Dino Toppmöller, allenatore dell'avanguardia calcistica tedesca.

Cahuzac e il patentino mancante

LENS, FRANCIA - 3 OTTOBRE: Un tifoso indossa una mascherina durante la partita di UEFA Champions League tra RC Lens e Arsenal FC allo Stade Bollaert-Delelis, il 3 ottobre 2023 a Lens, in Francia. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Toppmöller veniva da un esonero con l'Eintracht Francoforte, nonostante avesse condotto il club in Champions League nella stagione 2024-2025. Il suo calcio proattivo sembrava adattarsi perfettamente all'aggressiva difesa a 3 proposta da Sage nell'anno passato. I dirigenti del Lens sembravano dunque aver pescato ancora bene in panchina, considerando anche la vecchia chiamata di Franck Haise. Tuttavia, dopo la Supercoppa di Francia conquistata contro il PSG, qualcosa sembra essersi rotto con il tecnico tedesco (si vocifera di un caso sull'uscita di un collaboratore di Toppmöller) e così è giunto l'esonero precoce.

🗣 Jean-Louis Leca interrogé sur le choix de son ami Yannick Cahuzac sur le banc du RC Lens : "Oui, c'est mon ami. Mais pas dans ces murs, ce n'est pas mon ami. Dans ces murs, je suis son n+1." pic.twitter.com/9x988UibmQ — RMC Sport (@RMCsport) September 17, 2026

Al suo posto, la dirigenza ha prontamente promosso il vice, ex leggenda del Bastia ed ex giocatore proprio dei giallorossi. In estate è arrivato come secondo di Toppmöller dopo aver svolto lo stesso ruolo per Pantaloni del Lorient dal 2024 al 2026. Tuttavia, l'ex calciatore francese sta ancora studiando per prendere il(patentino per diventare allenatore di calcio professionista) e secondo il regolamento, la società dovrà pagareeuro per ogni match in cui Cahuzac allenerà la propria squadra.