Un segnale positivo secondo la storia per i blancos e al contrario il Barcellona parte da Maiorca, campo in cui nessuna squadra ha mai vinto il titolo a fine stagione.

La stagione 2025/26 della Liga EA Sports è ormai alle porte e, con il calendario ufficializzato, il Real Madrid inizia a prepararsi per la prossima annata. La squadra dei blancos, reduce da una stagione di transizione, può già sorridere: l’esordio in casa contro l’Osasuna porta con sé una curiosa ma significativa coincidenza storica. Ogni volta che gli spagnoli hanno aperto il campionato al Santiago Bernabéu contro la squadra navarrese, hanno poi conquistato la Liga. La statistica non è passata inosservata tra i tifosi, che già sognano il 37° titolo nazionale.

Un precedente incoraggiante per il Real Madrid

Secondo i dati diffusi dall’esperto statistico @2010misterchip e riportati da Marca, il Real Madrid ha debuttato contro l’Osasuna in casa in tre occasioni precedenti: 1953/54, 1957/58 e 1988/89. In tutte e tre le stagioni, il titolo è stato alzato dai merengues. Le vittorie per 2-0 e 3-0 nei primi due precedenti e il pareggio 2-2 nell’ultima, seguita comunque dalla conquista del campionato, sembrano costruire una narrativa quasi mistica attorno a questa combinazione.