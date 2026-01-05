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Le parole di Lewandowski

Ogni storia che si rispetti ha un inizio e una fine. Anche quella di Robert Lewandowski si avvicina alla sua conclusione. L’attaccante polacco, 37 anni, inizia a fare i conti con il passare del tempo e con l’idea di un futuro senza calcio: “So che la fine è vicina. Voglio godermi il più possibile questi momenti”, ha dichiarato nel post partita della vittoria contro l’Espanyol.

Dopo una carriera costruita in Germania, si è reinventato bomber al Barcellona, conquistando i tifosi con il suo istinto da killer d’area. Oggi non è più un titolare fisso e anche il club blaugrana guarda al futuro, alla ricerca di un erede. Ma Lewandowski, per ora, non intende farsi da parte: “Giocherò fino a quando il corpo me lo permetterà”.

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