"Diallo mi ricorda Giggs": l'ex vice di Ferguson spiazza tutti

Meulensteen ha parlato così infatti di Amad Diallo, giovanissimo talento del Manchester United che, nelle ultime gare sotto la guida di Ruben Amorim, ha avuto una grande crescita nel rendimento e nelle prestazioni: "Il ragazzo può essere una stella destinata a durare a lungo per Ruben Amorim. Mi ha davvero impressionato in alcune giocate e in quella nuova posizione di ala secondo me ha fatto davvero bene. Diallo è un giocatore veloce, diretto e non ha paura di niente, può segnare, ma allo stesso tempo creare occasioni per i suoi compagni di squadra, il futuro è suo. In lui posso vedere delle similitudini in Ryan Giggs, soprattutto per il modo in cui porta avanti il pallone e corre, ha quel tipo di equilibrio".