Il calcio spagnolo introduce un'importante novità per favorire una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali e avvicinare i tifosi al lavoro dei direttori di gara, spesso al centro di episodi complessi e controversi. Così gli arbitri entrano nella storia della Liga

In occasione del derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, infatti, l'arbitro Hernández Hernández è intervenuto per la prima volta ai microfoni di DAZN al termine della partita, rispondendo alle domande dell'emittente televisiva. Nel corso dell'intervista, il direttore di gara ha avuto modo di chiarire alcuni episodi e spiegare le valutazioni prese durante l'incontro, entrando nel merito delle situazioni di gioco più significative.

Arbitri in Liga: Hernández Hernández spiega le decisioni arbitrali ai microfoni di DAZN

L'intervista rappresenta una novità significativa per la, dove finora i direttori di gara non erano soliti confrontarsi direttamente con le emittenti televisive al termine delle partite., offrendo chiarimenti sulle scelte compiute durante il derby basco.

Al centro del confronto con DAZN c'è stato soprattutto il calcio di rigore assegnato all'Athletic per il contatto tra Jon Aramburu e Nico Williams, episodio decisivo per il successo dei padroni di casa per 2-1. Hernández Hernández, che ha difeso la propria decisione, ha spiegato: "Ero a circa quattro metri dall'azione e ho visto Nico Williams superare l'avversario prima di entrare in contatto con Jon Aramburu. A mio giudizio, l'intervento del difensore della Real Sociedad era da punire con il calcio di rigore".



BILBAO, SPAGNA - 01 NOVEMBRE: Nico Williams dell'Athletic Club reagisce durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra l'Athletic Club e la Real Sociedad all'Estadio de San Mames il 01 novembre 2026 a Bilbao, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il direttore di gara ha in seguito chiarito anche il mancato intervento del VAR: "In questa circostanza, il VAR ha confermato la mia decisione, convalidando il calcio di rigore. È comprensibile che ognuno possa esprimere la propria opinione su quanto accaduto, ma ogni punto di vista merita il massimo rispetto".

🗣️ «Lo considero punible»



Hernández Hernández explica el penalti de Aramburu a Nico Williams en la jornada 11, la primera con árbitros ante el micrófonohttps://t.co/wDHEIa1dDz pic.twitter.com/ZADgWeIdS5 — 💥100% Fútbol español (@el_GOLDIGITAL) November 2, 2026

In conclusione, Hernández Hernández ha sottolineato che, come di consueto,: "Nei prossimi giorni esamineremo con attenzione quanto accaduto, valutando ciò che ha funzionato e gli aspetti sui quali possiamo ancora crescere".