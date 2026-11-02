Alejandro Hernández Hernández è il primo arbitro della Liga a spiegare le proprie decisioni ai microfoni di DAZN dopo Athletic Bilbao-Real Sociedad.
Il derby basco è dell'Athletic: che festa a La Catedral per la squadra di Terzic
Il calcio spagnolo introduce un'importante novità per favorire una maggiore comprensione delle decisioni arbitrali e avvicinare i tifosi al lavoro dei direttori di gara, spesso al centro di episodi complessi e controversi. Così gli arbitri entrano nella storia della Liga
In occasione del derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, infatti, l'arbitro Hernández Hernández è intervenuto per la prima volta ai microfoni di DAZN al termine della partita, rispondendo alle domande dell'emittente televisiva. Nel corso dell'intervista, il direttore di gara ha avuto modo di chiarire alcuni episodi e spiegare le valutazioni prese durante l'incontro, entrando nel merito delle situazioni di gioco più significative.
Arbitri in Liga: Hernández Hernández spiega le decisioni arbitrali ai microfoni di DAZNL'intervista rappresenta una novità significativa per la Liga, dove finora i direttori di gara non erano soliti confrontarsi direttamente con le emittenti televisive al termine delle partite. La presenza di Hernández Hernández davanti alle telecamere ha permesso di dare spazio alla versione dell'arbitro, offrendo chiarimenti sulle scelte compiute durante il derby basco.
Al centro del confronto con DAZN c'è stato soprattutto il calcio di rigore assegnato all'Athletic per il contatto tra Jon Aramburu e Nico Williams, episodio decisivo per il successo dei padroni di casa per 2-1. Hernández Hernández, che ha difeso la propria decisione, ha spiegato: "Ero a circa quattro metri dall'azione e ho visto Nico Williams superare l'avversario prima di entrare in contatto con Jon Aramburu. A mio giudizio, l'intervento del difensore della Real Sociedad era da punire con il calcio di rigore".
Il direttore di gara ha in seguito chiarito anche il mancato intervento del VAR: "In questa circostanza, il VAR ha confermato la mia decisione, convalidando il calcio di rigore. È comprensibile che ognuno possa esprimere la propria opinione su quanto accaduto, ma ogni punto di vista merita il massimo rispetto".In conclusione, Hernández Hernández ha sottolineato che, come di consueto, analizzerà la propria prestazione per individuare eventuali aspetti da migliorare: "Nei prossimi giorni esamineremo con attenzione quanto accaduto, valutando ciò che ha funzionato e gli aspetti sui quali possiamo ancora crescere".
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